Correio Braziliense

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Neymar tira onda e retruca 'guru' alemão: "Favor tentar na próxima"

Economista previu que Japão eliminaria Seleção Brasileira nesta segunda-feira (29/6). Canarinho venceu por 2 x 1 e avançou às oitavas

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Gabriel Botelho
29/06/2026 19:05
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MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 24: Neymar Jr #10 of Brazil looks on from the bench during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Scotland and Brazil at Miami Stadium on June 24, 2026 in Miami Gardens, Florida. Robert Cianflone/Getty Images/AFP (Photo by ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - (crédito: Robert Cianflone/Getty Images via AFP)
MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 24: Neymar Jr #10 of Brazil looks on from the bench during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Scotland and Brazil at Miami Stadium on June 24, 2026 in Miami Gardens, Florida. Robert Cianflone/Getty Images/AFP (Photo by ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - (crédito: Robert Cianflone/Getty Images via AFP)

Neymar foi às redes sociais, nesta segunda-feira (29/6), após a vitória de virada da Seleção Brasileira por 2 x 1 contra o Japão, para retrucar o guru alemão Joachim Klement. O economista, famoso pelas previsões no futebol, havia previsto que os japoneses eliminariam o Brasil da Copa do Mundo de 2026. No fim, não foi o que aconteceu. 

Após o apito final do confronto em Houston, no Texas, Neymar fez postagem nas redes sociais e alfinetou o guru. "Sr. Joachim Klement... Favor tentar na próxima Copa", escreveu o camisa 10 da Seleção Brasileira.

Veja a postagem feita por Neymar: 

Guru tem diferentes acertos no histórico de previsões 

Apesar de ter errado o desfecho da classificação brasiliera, Joachim Klement tem histórico de peso nas previsões feitas durante as últimas Copas do Mundo. Ele acertou todos os vencedores da competição desde 2014 (Alemanha em 2014, França em 2018 e Argentina em 2022). 

Klement ganhou fama justamente após cravar o título da Alemanha. O alemão desenvolveu um método matemático para fazer as previsões. O cálculo é baseado em fatores como PIB per capita, tamanho da população e temperatura. O intuito é usar componentes "inesperados". O artigo científico prevê que a Holanda derrotará Portugal na decisão. 

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