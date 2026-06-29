BRASIL CLASSIFICADO
Neymar tira onda e retruca 'guru' alemão: "Favor tentar na próxima"
Economista previu que Japão eliminaria Seleção Brasileira nesta segunda-feira (29/6). Canarinho venceu por 2 x 1 e avançou às oitavas
BRASIL CLASSIFICADO
Economista previu que Japão eliminaria Seleção Brasileira nesta segunda-feira (29/6). Canarinho venceu por 2 x 1 e avançou às oitavas
Neymar foi às redes sociais, nesta segunda-feira (29/6), após a vitória de virada da Seleção Brasileira por 2 x 1 contra o Japão, para retrucar o guru alemão Joachim Klement. O economista, famoso pelas previsões no futebol, havia previsto que os japoneses eliminariam o Brasil da Copa do Mundo de 2026. No fim, não foi o que aconteceu.
Após o apito final do confronto em Houston, no Texas, Neymar fez postagem nas redes sociais e alfinetou o guru. "Sr. Joachim Klement... Favor tentar na próxima Copa", escreveu o camisa 10 da Seleção Brasileira.
Sr. Joachim klement … favor tentar na próxima copa ????— Neymar Jr (@neymarjr) June 29, 2026
Apesar de ter errado o desfecho da classificação brasiliera, Joachim Klement tem histórico de peso nas previsões feitas durante as últimas Copas do Mundo. Ele acertou todos os vencedores da competição desde 2014 (Alemanha em 2014, França em 2018 e Argentina em 2022).
Klement ganhou fama justamente após cravar o título da Alemanha. O alemão desenvolveu um método matemático para fazer as previsões. O cálculo é baseado em fatores como PIB per capita, tamanho da população e temperatura. O intuito é usar componentes "inesperados". O artigo científico prevê que a Holanda derrotará Portugal na decisão.