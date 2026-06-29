Em outro trecho da entrevista, Carletto diz acreditar que a apresentação da Amarelinha na segunda fase do Mundial disputado na América do Norte foi a mais completa até aqui - (crédito: Paul Ellis/AFP)

Em entrevista coletiva concedida após a vitória de virada por 2 x 1 da Seleção Brasileira contra o Japão, nesta segunda-feira (29/6), o treinador do Brasil, o italiano Carlo Ancelotti, classificou o nervosismo e o sofrimento decorrentes do embate como algo "normal", e ainda citou evolução na performance da Canarinho. A Seleção está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo.

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"Falamos desse aspecto antes da Copa. O futebol tem erros, não se pode evitar os erros. Ninguém é perfeito. Podemos ajustar como nos recuperar dos erros. É o que temos feito. É seguir em frente. Fizemos isso no segundo tempo. Ninguém pensava que o time não iria pensar. Ninguém pensava que esse time não ia fazer gol", availou.

"Melhoramos a marcação no segundo tempo para evitar as transições, o que complicaria o jogo. O sofrimento é normal. Não há nada novo no futebol. É normal também o alívio. Sempre tento lembrar que estar aqui após uma derrota é mais complicado", acrescentou.

Em outro trecho da entrevista, Carletto diz acreditar que a apresentação da Amarelinha na segunda fase do Mundial disputado na América do Norte foi a mais completa até aqui. Apesar de reconhecer os erros no primeiro tempo, diz ter visto evolução.

"Acho que até agora, este jogo foi o mais completo. Tivemos problemas no primeiro tempo para criar oportunidades, afinal, o Japão estava muito fechado. Buscamos soluções, com cruzamentos e mais presença na área no segundo tempo. Acho que houve evolução. Se tivemos problemas hoje, buscamos soluções", pontuou.

Durante os dois gols do Brasil, o italiano chamou a atenção da torcida por causa das reações frias. No gol da virada, inclusive, se manteve quieto. Esboçou apenas uma tímida reação. " Não, eu sofri menos. Estava confiante. O time estava jogando bem. Depois do gol, tivemos dificuldades pela força do rival. É um time respeitável, muito bem organizado e perigoso. Os jogadores são fortes fisicamente. O time jogou. Não foi um time perdido como no primeiro tempo contra o Marrocos", relembrou.

"Estamos fortes, contentes, sabemos que seguimos o caminho. Temos que seguir melhorando, trabalhando e descansar também é muito, muito importante. Agora é ver quem será o próximo rival. Se pode marcar no último minuto, se pode marcar na prorrogação. A equipe também estava pronta para jogar a prorrogação", completou Ancelotti.

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O Brasil garantiu a vaga nas oitavas de final da competição ao vencer a equipe japonesa de virada. Sano abriu o placar aos 29 minutos da primeira etapa após erro de Danilo na saída de bola. Após o intervalo, o Brasil voltou melhor e empatou o jogo, com Casemiro, de cabeça, aos 56'. Com 95' no relógio, já nos acréscimos, Martinelli recebeu de Bruno Guimarães na área e virou o jogo.

Agora, o Brasil se prepara para o próximo duelo na caminhada pelo hexacampeonato mundial. A partida está marcada para às 17h de domingo (5/7). Enquanto isso, aguarda pelo próximo rival. Às 14h desta terça-feira (30/6), Noruega e Costa do Marfim se enfrentam, em Dallas (Texas). O vencedor será o adversário da Seleção nas oitavas.