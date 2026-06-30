Entenda marca de Zico e Tostão igualada por Bruno Guimarães na Seleção

Camisa oito deu o passe decisivo para Martinelli virar a partida - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

Responsável pelo passe que abriu a defesa japonesa e encontrou Gabriel Martinelli em condições de virar o jogo a favor do Brasil, Bruno Guimarães alcançou marca importante pela Seleção Brasileira. Com a assistência registrada na vitória por 2 x 1, nessa segunda-feira (29/6), que classificou a Canarinho às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Bruno chegou ao quarto passe para gol no torneio e igualou Zico e Tostão na estatística.

Leia também: Gols no fim decidem os classificados para a segunda fase da Copa do Mundo



Os dois ídolos da Amarelinha ocupam, juntos, a segunda posição no ranking de mais assistências em uma só edição de Mundial. Em 1970, na campanha do Tri, o ídolo do Cruzeiro ficou atrás apenas de Pelé, com seis. Em 1982, Zico também registrou quatro. Dessa forma, o atleta carioca do Newcastle se tornou apenas no quarto brasileiro a dar quatro assistências em uma Copa desde 1966.

Em entrevista ao portal No Ataque, Bruno minimizou a marca individual, mas enalteceu os ex-jogadores, a quem chamou de "ídolos". "São dois ídolos, fico feliz demais, mas isso não quer dizer nada se a gente não ganhar, né? Legal, mas eu troco tudo pelas grandes atuações da equipe e que a gente possa conseguir o nosso objetivo final. A vitória, do jeito que foi, com gol praticamente no último minuto, depois de estar perdendo, faz quem não acreditava passar a acreditar que a gente veio com tudo", destacou.

Confira a fala de Bruno Guimarães após a vitória sobre o Japão:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por No Ataque (@noataque)

Com pelo menos mais um duelo pela frente, Bruno Guimarães ainda poderá igulara seis assistências Pelé em 1970. O adversário da vez será a Noruega, neste domingo (5/7), pelas oitavas de final. O time nórdico garantiu a classificação ao derrotar a Costa do Marfim, por 2 x 1.