Noruega vence Costa do Marfim por 2 x 1 e enfrentará o Brasil nas oitavas

Haaland comemora o gol da vitória por 2 x 1 contra a Costa do Marfim, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026 - (crédito: AFP)

Noruegueses e brasileiros farão, 28 anos depois, o reencontro em Copas do Mundo. O confronto das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 foi definido após vitória da Noruega sobre a Costa do Marfim por 2 x 1, nesta terça-feira (30/6), em confronto válido pela segunda fase (16 avos de final) do Mundial de Seleções.

No gramado do Houston Stadium, no Texas, Estados Unidos, a trupe de Erling Haaland teve dificuldades contra o time marfinense, especialmente no segundo tempo. Apesar disso, contou com o brilho individual para garantir a terceira presença da própria história nas oitavas de final da competição. Este, no entanto, foi o limite das participações anteriores. Em 1938, 1994 e 1998 parou justamente ali. Com os gols marcados pelo próprio Haaland e por Antonio Nusa (um golaço), reacende as esperanças pela chegada inédita às quartas.

O rival da vez é conhecido. O Brasil foi o adversário na terceira e última partida da fase de grupos de 1998. Naquela oportunidade, os noruegueses venceram a Seleção por 2 x 1, de virada. Este foi, até então, o único confronto entre as equipes em Copas. A história ganhará um novo capítulo neste domingo (5/7), às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei. A Costa do Marfim, embora tenha lutado até o final, vê cair por terra a oportunidade de chegar às oitavas pela primeira vez, após já ter marcado presença no mata-mata de forma inédita.

Nusa encontra luz no fim do túnel para a Noruega

O primeiro tempo foi da Costa do Marfim. Sólidos na linha de defesa e com saída de bola rápida, levavam perigo, sobretudo, pelas pontas. Na velocidade de Yann Diomondé e Nicolas Pépé, deixavam a Noruega em apuros. Como um pugilista, atirado às cordas. O volume ofensivo era grande. À altura do minuto 30, o time africano já havia finalizado cinco vezes. Não à toa, já havia cobrado 12 escanteios.

A Noruega se atrapalhava. Em erro de sincronia, Diomondé quase aproveitou o vacilo, mas foi parado com falta em tentativa de escapar no contra-ataque. Ele sairia em ótimas condições de chegar ao gol adversário.

O ponta esquerda norueguês, Nusa, achou, no individualismo, a solução. Aos 39', pelo próprio flanco esquerdo, dominou, cortou para a direita e acertou a bochecha da rede, no alto do canto esquerdo do goleiro Fofana, para abrir o placar. Os marfinenses sentiram o gol tomado. A equipe europeia se encorajou para manter o ímpeto no ataque. Aos 42', Haaland quase deixou o dele em batida de pé esquerdo, mas foi bloqueado em cima da hora, dentro da pequena área.

Esforço marfinense premiado na reta final

A Costa do Marfim voltou do intervalo ainda disposta a não dar sossego à Noruega. Aos 56', Pépé colocou Nyland para trabalhar forte chute rasteiro. A pressão foi ainda maior com a entrada de Amad Diallo no lugar de Oulai. Além de mais vertical, era ainda mais rápida.

A equipe europeia, momentos depois, veio a desperdiçar a chance de matar o confronto. Aos 20', Odegaard bateu escanteio na cabeça de Heggem. Depois de finalizar de cabeça, Diallo apareceu e afastou a gorducha já em cima da linha. Foi o próprio, inclusive, que trouxe resultados para o volume ofensivo marfinense. Após avançar pelo lado direito em velocidade, Diallo tabelou com Pépé, deixou a defesa norueguesa no chão e bateu para empatar o jogo.

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A Noruega, ao contrário do rival durante a primeira etapa, não sentiu o gol sofrido e foi para cima. Em três minutos, somou três chances. Aos 31', Pedersen recebeu no flanco direito e fez cruzamento perigoso, mas, em seguida, afastado. Aos 32', Bobb dominou e proferiu mais um cruzamento, immpedido pelo goleiro Fofana. Um minuto depois, Bobb, mais uma vez, tabelou com Odegaard e finalizou, mas com muita força.

Foi o ponta direita o responsável por frustrar os marfinenses e solidificar o bom momento norueguês. Aos 40', Oscar Bobb encontrou Berg dentro da área, em profundidade. O meio-campista apenas rolou para o meio e encontrou Haaland, sozinho, para escorar em direção ao gol e decretar a classificação da Noruega às oitavas de final.

Ficha técnica:

Costa do Marfim 1 x 2 Noruega - Segunda fase (16 avos de final) da Copa do Mundo de 2026

Data e hora: Terça-feira, 30 de junho de 2026, às 14h (horário de Brasília)

Local: Dallas Stadium, Dallas, Texas, Estados Unidos

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Auxiliares: Jorge Urrego e Tulio Moreno (Venezeula)

VAR: Juan Lara (Chile)

Gols: Antonio Nusa aos 39', e Erling Haaland aaos 86' (Noruega); Amad Diallo aos 74' (Costa do Marfim)

Cartões amarelos: Antonio Nusa (Noruega)

Cartões vermelhos: (-)

Costa do Marfim

Yahia Fofana; Konan (Bazoumana Touré), Kossounou, Doué, Agbadou; Kessié, Sangaré, Oulai (Amad Diallo); Bonny (Elye Wahi), (Evann Guessand) Diomandé, Pépé (Oumar Diakité). Técnico: Emerse Faé

Noruega

Orjan Nyland; Ajer, Moller Wolfe, Holmgren Pedersen (Fredrik Aursnes), Heggem; Berg, Berge, Odegaard; Sorloth (Oscar Bobb), Nusa (Andreas Schjelderup), Haaland. Técnico: Ståle Solbakken