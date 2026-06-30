Noruega jamais perdeu para o Brasil em Copas

Seleção norueguesa comemora classifiucação às oitavas de final da Copa de 2026 após vitória por 2 x 1 contra a Costa do Marfim - (crédito: Paul ELLIS / AFP)

Para manter viva a busca pelo hexacampeonato mundial, a Seleção Brasileira precisará de um feito inédito nos 112 anos de história: vencer a Noruega. Adversários do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, os noruegueses jamais foram derrotados pela Canarinho. O confronto da vez acontece às 17h deste domingo (5/7), no MetLife Stadium, em Nova Jérsei. A TV Globo e o SBT (TV aberta); o SporTV (TV fechada); a CazéTV (YouTube); e o Globoplay (streaming) transmitirão a partida.

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Brasileiros e noruegueses já se enfrentaram quatro vezes. O retrospecto não é bom para a Amarelinha. São duas vitórias a favor dos europeus, além de dois empates. Um dos triunfos dos vikings aconteceu, inclusive, em uma Copa do Mundo. Foi o único confronto da história entre ambos em Mundiais.

Em 1998, o time nórdico venceu a Seleção de Zagallo e Ronaldo, por 2 x 1, de virada. O duelo foi válido pelo terceiro encontro da fase de grupos. Todos os gols foram marcados nos últimos minutos. Bebeto abriu o placar, aos 78'. Tore André Flo empatou, aos 83 minutos e Kjetil Rekdal, de pênalti, virou o jogo, aos 89'.

Todos os outros embates foram em amistosos. Em 1988, empataram em 1 x 1. Em 1997, a Noruega venceu por 4 x 2. Em 2006, novo empate por 1 x 1. Os noruegueses são, inclusive, a única seleção do mundo a ter enfrentado o Brasil mais de uma vez e não ter sido derrotado.