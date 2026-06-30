Quem é o "Guru" alemão que errou palpite do jogo Brasil x Japão

Joachim Klement é economista, estrategista de investimentos e já atuou como chefe de Estratégias de Ações na UBS - (crédito: Divulgação)

O "Guru das Copas", famoso por acertar os campões das três últimas edições do torneio (Alemanha em 2014, França em 2018 e Argentina em 2022), errou ao tentar prever o resultado do jogo entre Brasil e Japão no duelo desta segunda-feira (29/6).

Economista, o alemão Joachim Klement escorregou no palpite ao afirmar que a Seleção Brasileira seria eliminada na partida contra o Japão.

Sexto sentido?

Embora ostente o apelido de "Guru", Klement ganhou notoriedade por criar um modelo estatístico que acertou os três últimos campeões da Copa do Mundo. Lançado em 2014, o modelo integra diferentes fatores para realizar suas "previsões", como: ranking da Fifa, tamanho da população do país ao qual a equipe pertence, indicadores econômicos, dentre outros elementos.

O objetivo inicial do economista era propor o conceito de que prever o campeão da Copa do Mundo é, estatisticamente, quase impossível. Ironicamente, o modelo de Joachim Klement é bem-sucedido desde então.

Quem é o "Guru das Copas"

Joachim Klement é economista e estrategista de investimentos. De origem alemã, Klement é conhecido por suas análises e colunas em veículos de renome como Reuters e Financial Times (FT), onde discute tópicos como geopolítica, inteligência artificial e os limites das previsões econômicas.

Klement, dono de uma carreira de mais de 20 anos, estudou Matemática e Física no Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETH Zurich), onde também recebeu o título de mestre.

Leia também: Copa de 2026 terá premiação recorde na história do torneio

O alemão atuou como chefe de Estratégias de Ações e Pesquisa Estratégica na UBS Wealth Management e, posteriormente, foi chefe de Tecnologia da Informação (CIO) na Wellershoff & Partners, consultoria econômica e financeira, também em Zurique.

Hoje, ele atua na estratégia de investimentos da Panmure Liberum, um dos maiores bancos de investimento independenes do Reino Unido.

Palpite errado e Copa de 2026

Joachim Klement emplacou qual seria o placar do embate entre Brasil e Japão antes mesmo do início da partida.

Após prever corretamente que a Seleção da Amarelinha sairia em 1º lugar no grupo C e que o Japão ocuparia a 2ª posição na tabela do Grupo F, o modelo estatístico de Klement acertou ainda que o duelo entre Holanda e Marrocos ocorreria.

Entretanto, o matemático não conseguiu cravar definitivamente o resultado da partida com a equipe japonesa, ao apostar que a Canarinho cairia para os japoneses.

Em sua conta no X (ex-Twitter), o camisa 10 da Seleção, Neymar Jr. ironizou o palpite equivocado.

Sr. Joachim klement … favor tentar na próxima copa ???? — Neymar Jr (@neymarjr) June 29, 2026

"Sr. Joachim klement ? favor tentar na próxima copa", escreveu.

Quanto aos campões do Mundial de 2026, Klement e o seu sistema previram a Holanda como grande vencedora da Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México, outra previsão falha, já que a equipe europeia foi eliminada nessa segunda-feira (29/6) pelo Marrocos.