México vence Equador e avança às oitavas da Copa

Mexico players celebrate after forward #09 Raul Jimenez (unseen) scores his team?s second goal during the 2026 World Cup round of 32 football match between Mexico and Ecuador at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 30, 2026. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP) - (crédito: AFP)

O México venceu o Equador por 2 a 0, na madrugada desta quarta-feira (1/7), no Estádio Azteca, na Cidade do México. Com a vitória, a seleção mexicana garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 e agora aguarda o vencedor do confronto entre Inglaterra e República Democrática do Congo, ainda nesta quarta-feira às 19h.

A partida teve início com uma hora de atraso por causa da chuva. Quando a bola rolou, porém, o México tomou conta das ações desde os primeiros minutos e pouco sofreu defensivamente diante da equipe equatoriana.

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A superioridade mexicana foi traduzida no placar ainda no primeiro tempo. Aos 22 minutos, o atacante Julián Quiñones abriu o placar após boa jogada ofensiva. O domínio da equipe seguiu evidente, com amplo controle das ações e volume ofensivo muito superior ao do adversário. Aos 30 minutos, Raúl Jiménez ampliou a vantagem e deixou o México em situação confortável antes do intervalo.

Na volta do intervalo, o Equador tentou mudar o cenário e passou a ficar mais tempo com a bola, mas encontrou dificuldades para furar a marcação mexicana. Bem organizada defensivamente, a seleção da casa controlou a partida, criou as melhores oportunidades e administrou o resultado até o apito final.

Ainda vale dizer que o México, acompanhado da Espanha, foram os únicos países a não sofrer nenhum gol na Copa do Mundo 2026 até o momento.