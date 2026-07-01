MATA-MATA
México vence Equador e avança às oitavas da Copa
Seleção mexicana supera atraso por causa da chuva, domina o Equador e aguarda Inglaterra ou RD Congo na próxima fase
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Seleção mexicana supera atraso por causa da chuva, domina o Equador e aguarda Inglaterra ou RD Congo na próxima fase
O México venceu o Equador por 2 a 0, na madrugada desta quarta-feira (1/7), no Estádio Azteca, na Cidade do México. Com a vitória, a seleção mexicana garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 e agora aguarda o vencedor do confronto entre Inglaterra e República Democrática do Congo, ainda nesta quarta-feira às 19h.
A partida teve início com uma hora de atraso por causa da chuva. Quando a bola rolou, porém, o México tomou conta das ações desde os primeiros minutos e pouco sofreu defensivamente diante da equipe equatoriana.
A superioridade mexicana foi traduzida no placar ainda no primeiro tempo. Aos 22 minutos, o atacante Julián Quiñones abriu o placar após boa jogada ofensiva. O domínio da equipe seguiu evidente, com amplo controle das ações e volume ofensivo muito superior ao do adversário. Aos 30 minutos, Raúl Jiménez ampliou a vantagem e deixou o México em situação confortável antes do intervalo.
Na volta do intervalo, o Equador tentou mudar o cenário e passou a ficar mais tempo com a bola, mas encontrou dificuldades para furar a marcação mexicana. Bem organizada defensivamente, a seleção da casa controlou a partida, criou as melhores oportunidades e administrou o resultado até o apito final.
Ainda vale dizer que o México, acompanhado da Espanha, foram os únicos países a não sofrer nenhum gol na Copa do Mundo 2026 até o momento.