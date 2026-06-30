Lucas Paquetá sofre lesão de grau 2 e deve perder o restante da Copa

Paquetá não deve mais jogar na Copa do Mundo - (crédito: Foto: Alex Slitz/Getty Images)

Lucas Paquetá está praticamente fora da sequência da Copa do Mundo. O meio-campista da Seleção Brasileira sofreu uma lesão de grau dois no músculo posterior da coxa esquerda, diagnosticada após exames realizados nesta terça-feira (30/6), e tem previsão inicial de um mês para retornar aos gramados. Apesar do prazo, o jogador permanecerá com a delegação nos Estados Unidos para realizar tratamento intensivo sob os cuidados da CBF.

Nos bastidores, o otimismo por uma recuperação a tempo do restante do torneio é praticamente inexistente. Internamente, a avaliação é de que Paquetá está descartado para as próximas fases do mata-mata.

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Ainda assim, a CBF evita tirá-lo dos planos em definitivo diante da possibilidade, considerada excepcional, de o meia reunir condições para integrar ao menos o banco de reservas. Neste caso, apenas se o Brasil alcançar a final da Copa do Mundo, marcada para 19 de julho, em Nova York e Nova Jersey.

Paquetá deixou o gramado ainda na reta final do primeiro tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Japão, na segunda fase do Mundial.

Após sentir fortes dores na parte posterior da coxa esquerda, ele foi substituído no intervalo. A ressonância magnética realizada no dia seguinte apontou um estiramento muscular de grau dois em nível elevado. Aliás, o tempo de recuperação gira em torno de quatro semanas.

Depois da confirmação do diagnóstico, o departamento médico da Seleção entrou em contato com o Flamengo, que realiza sua intertemporada em Portugal, para informar a situação clínica do jogador. Assim, em comum acordo, ficou definido que a recuperação acontecerá com a estrutura médica da CBF nos Estados Unidos.

Brasil não pode substituir Lucas Paquetá

O regulamento da Copa do Mundo impede qualquer substituição na lista de convocados após o início da competição. O prazo para alterações se encerrou 24 horas antes da estreia de cada seleção. No caso do Brasil, antes do empate por 1 a 1 com o Marrocos, em 13 de junho. Assim, Carlo Ancelotti terá de reorganizar a equipe com as opções já presentes no elenco.

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Sem Paquetá, o Brasil volta a campo no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), para enfrentar a Noruega pelas oitavas de final. Em caso de classificação, a Seleção disputará as quartas de final no dia 11 de julho, em Miami. Aliás, o confronto sairá da chave que envolve México, Equador, Inglaterra e Congo.



