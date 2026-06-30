Mbappé comanda vitória e classificação da França às oitavas

Nova Jersey — A recém-instituída fase de 16 avos de final da Copa do Mundo parecia determinada a ensinar uma lição: ninguém sobrevive sem sofrer. Os quatro primeiros confrontos foram decididos nos minutos finais. Canadá, Brasil e Noruega encontraram a classificação no último suspiro. Holanda e Marrocos precisaram atravessar a fronteira dos pênaltis. A França, porém, parece disputar um Mundial à parte. Não precisou de drama, heroísmo nem suspense para vencer a Suécia por 3 x 0, com dois gols de Mbappé e um de Barcola, e confirmar a vaga nas oitavas de final contra o Paraguai, no sábado. A badalação em torno dos Bleus não é exagero. É consequência.
Enquanto boa parte desta Copa parece decidida pelo relógio, a França transmite a sensação oposta. É como se o tempo jogasse a favor da equipe de Didier Deschamps. O gol pode surgir aos cinco, aos 45 ou aos 90 minutos. A impressão é de que ele simplesmente virá. Contra a Noruega, na última rodada da fase de grupos, Mbappé acertou o travessão aos 20 segundos e quase marcou o gol mais rápido desta edição. Diante da Suécia, a espera foi maior. O camisa 10 precisou de toda a primeira etapa para romper a resistência escandinava. Tardou, mas não falhou.
O relógio marcava 45 minutos quando a história voltou a encontrar Kylian Mbappé. No segundo tempo, mais à vontade, pediu bis e chegou ao 18º gol em Copas do Mundo, ultrapassou Miroslav Klose e está a um dos ao ex-companheiro de Paris Saint-Germain, Lionel Messi, na artilharia geral do torneio quase centenário.
Mais revelador do que a quantidade é o momento em que eles acontecem. Dez nasceram em mata-matas. O camisa 10 ultrapassou Leônidas e Ronaldo Fenômeno e se tornou o mais letal em duelos eliminatórios do torneio da Fifa. Ou seja, quanto mais o Mundial afunila, maior fica o ego e a bola do craque.
A vitória sobre a Suécia foi a sétima consecutiva dos Bleus contra seleções do continente em Copas do Mundo, sequência recorde. A marca pode ser estendida em possível semifinal contra Paraguai, Croácia, Espanha ou Áustria.
Enquanto isso, o contraste resume a campanha sueca. Do meio para frente, a seleção conta com um trio de atacantes que movimentou cerca de 300 milhões de euros na última janela de transferências. Gyokeres, Isak e Elanga são capazes de decidir partidas quase sozinhos. Do outro lado do campo, porém, mora um problema crônico.
A Suécia chegou ao mata-mata com sete gols sofridos, a defesa mais vazada entre as 32 classificadas, ao lado da Noruega. Também ampliou uma sequência indigesta: são 15 partidas consecutivas sofrendo ao menos um gol. A última vez que os escandinavos deixaram o gramado ilesos foi há mais de um ano, no amistoso vencido por 2 x 0 sobre a Hungria, em 6 de junho de 2025.
O terceiro gol de Mbappé não representou apenas o golpe final sobre a Suécia. Foi mais um recado aos concorrentes. A França chegou à quinta partida consecutiva marcando pelo menos três vezes. Nenhuma seleção jamais anotou três ou mais gols nessa sequência. Se o tempo parece correr a favor dos franceses, os recordes também.
Há 12 anos a França não conhece o gosto de uma eliminação precoce em Copa do Mundo. A vitória sobre a Suécia ampliou para seis a sequência de triunfos em mata-matas e reforçou a impressão de que os Bleus desenvolveram uma qualidade rara: quanto mais a Copa afunila, mais seguros parecem ficar. A última queda antes das semifinais aconteceu em 2014, diante da Alemanha no Maracanã.
Mas nem só de Mbappé vive a França. Se o camisa 10 é quem conclui a obra, Michael Olise é quem a desenha. O meia do Bayern de Munique voltou a reger o jogo ofensivo dos Bleus contra a Suécia e consolidou o posto de principal garçom desta Copa do Mundo. Serviu Barcola e Mbappé em duas oportunidades, chegou a cinco assistências e abriu vantagem na liderança do fundamento no torneio. Em uma seleção repleta de estrelas, é dele que costuma partir a primeira ideia antes de a bola encontrar as redes.
Ficha técnica:
França 3 x 0 Suécia
Copa do Mundo, 16 avos de final (jogo único)
Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)
Árbitro: Danny Makkelie (Holanda)
Público: 80.663 presentes
Escalações
França — Mike Maignan; Jules Koundé (Malo Gusto), Dayot Upamecano, William Saliba e Lucas Digne (Theo Hernández); Aurélien Tchouaméni e Adrien Rabiot; Ousmane Dembelé (Desiré Doué), Michael Olise (Jean-Philippe Mateta) e Bradley Barcola; Kylian Mbappé. Técnico: Didier Deschamps
Gols: Mbappé, aos 45 minutos do 1ºT e aos 29 do 2ºT, e Barcola, aos 8 do 2ºT
Suécia — Jacob Zetterstrom; Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelof e Gabriel Gudmundsson; Daniel Svensson (Mattias Svanberg), Yasin Ayari (Benjamin Nygren), Lucas Bergvall (Taha Abdi Ali) e Elliot Stroud (Besfort Zeneli); Anthony Elanga e Alexander Isak (Gustaf Nilsson); Viktor Gyokeres. Técnico: Graham Potter