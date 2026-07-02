Copa do Mundo
Espanha confirma favoritismo, vence Áustria e vai às oitavas da Copa
Com brilho de Oyarzabal, Espanha passa de fase e finalmente demonstra o bom futebol no Mundial
Copa do Mundo
Com brilho de Oyarzabal, Espanha passa de fase e finalmente demonstra o bom futebol no Mundial
A Espanha venceu a Áustria por 3 x 0 nesta quinta-feira (2/7), no SoFi Stadium, em Los Angeles, e carimbou a vaga para as oitavas de final do Mundial. Oyarzabal marcou duas vezes e Pedro Porro ajudaram na classificação da Fúria. Após três Copas do Mundo, a La Roja vence um jogo de mata-mata no Mundial e quebra um jejum de anos. Agora, os comandados de Luis De La Fuente esperam entre Croácia e Portugal o adversário da próxima fase.
A Espanha pressionada pelo favoritismo e por ter feito uma primeira fase abaixo do esperado. Com um plantel milionário e com alguns dos maiores boleiros da atualidade, Luís De La Fuente voltou a apostar em Dani Olmo no meio campo, no lugar de Mikel Merino. A escalação era a mesma do jogo contra a Arábia Saudita, onde a Fúria goleou por 4x0. Yamal, Rodri e Pedri sabiam da responsabilidade de mudar o cenário espanhol em Copas. Os espanhóis apresentavam um tabu de três mundiais sem vencer nenhuma partida de mata-mata. O último tento em um jogo eliminatório foi em 2010, justamente quando se sagraram campeões. Em 2014, não passaram da fase de grupos, em 2018, caíram para a Rússia nas oitavas nos pênaltis, assim como em 2022, para Marrocos.
Do outro lado do campo, a Áustria volta aos mata-matas da Copa do Mundo após 44 anos. A seleção comandada por Ralf Rangnick conseguiu a vaga nos 16 avos apenas aos 51 minutos da segunda etapa, no empate diante da Argélia. Lideradas por Alaba, Sabitzer e Laimer, os austríacos sabiam que a chance de desbancar uma das candidatas ao título era real, mas teriam que escalar uma montanha difícil de ser superada.
A bola rolou no SoFi Stadium, em Los Angeles, e apenas um passava de fase. O derrotado, teria de atravessar novamente o Atlântico para voltar para casa. Os 20 minutos iniciais era um retrato do futebol espanhol nesta edição do Mundial. Valorizava a posse de bola e comandava as ações, mas com pouca efetividade no ataque. O goleiro Alexander Schlager não foi exigido no começo. A Áustria, por outro lado, também manteve a estratégia característica de sair com velocidade nas transições, mas sem sucesso.
Porém, após a pausa para hidratação, Luís De La Fuente pareceu botar ordem na casa espanhola. Com o DNA do “tiki-taka” de 2010, a Espanha rodava a bola com qualidade e começou a levar mais perigos ao gol austríaco. Em cobrança de escanteio aos 30 minutos, a bola sobrou livre no meio da área e Cucurella fuzilou para estufar as redes. Entretanto, o tento foi anulado por falta de Pau Cubarsí no goleiro Alexander Schlager, para desespero dos espanhóis.
Espanha na frente
Na metade final da primeira etapa, a Espanha começou a implementar o ritmo acelerado de costume, mas que nesta Copa do Mundo, não havia sido demonstrado ainda. Lamine Yamal, por exemplo, fazia o melhor jogo no Mundial até o momento e deixava a defesa austríaca com dor de cabeça. Mas, foi aos 36 minutos que uma peça fulcral de Luís De La Fuente apareceu.
Longe dos holofotes, Oyarzabal recebeu de Cucurella na entrada da grande área. O ídolo da Real Sociedad precisou de apenas um toque para mandar a bola para o fundo do gol, sem chances para Alexander Schlager. O camisa 21 abriu o marcador e mostrou o porquê de ser o centroavante principal da Fúria. São 11 gols nos últimos 10 jogos com a La Roja. Antes do fim da primeira etapa, Álex Baena parou na trave e Lamine Yamal foi minado, mais uma vez, por Alexander Schlager. O domínio espanhol foi destaque nos 45 minutos inaugurais e a vantagem tinha tudo para aumentar no segundo tempo.
Fúria nas oitavas
A Áustria mudou a postura para o segundo tempo. Ralf Rangnick promoveu mudanças e reforçou o setor ofensivo. A Espanha seguiu melhor, mas os austríacos começaram a avançar as linhas e pressionar a Fúria no campo de ataque. Kalajdzic entrou na segunda etapa e deu a melhor chance para a equipe de cabeça, mas sem sucesso.
A Espanha seguia atestando o favoritismo e buscava ampliar o marcador. Com a defesa adversária mais fragilizada, Lamine Yamal continuou fazendo festa pela direita. Mas, assim como no primeiro gol, a rede balançou novamente com uma jogada pela esquerda.
Cucurella serviu Alex Baena dentro da grande área. O ponteiro espanhol chegou à linha de fundo e encontrou um herói improvável. Pedro Porro saiu da lateral para virar um centroavante e cabecear com força para o fundo da rede austríaca. O primeiro gol do defensor do Tottenham com a La Roja saiu no momento mais importante, para ampliar o placar e colocar a Espanha mais perto da vaga.
A Áustria, desestabilizada por conta do placar negativo, entregou todas as fichas e foi ao ataque. As ofensivas austríacas eram marcadas por bolas aéreas, mas mesmo com a alta estatura dos atacantes, Unai Simón seguiu sendo o único goleiro do Mundial a não exercer nenhuma defesa até o momento. E já no fim, o caixão austríaco foi finalmente enterrado pela Fúria.
Parecendo um repeteco do primeiro gol, Cucurella seguiu pela esquerda e aproveitou a linha alta da defesa austríaca. Ele efetuou o passe por trás dos zagueiros e encontrou novamente Oyarzabal. O centroavante tocou na saída do goleiro e transformou o show espanhol em goleada. 12 gols nos últimos 10 jogos com a La Roja e o quarto tento neste Mundial. Depois de anos de busca, a Espanha finalmente tinha encontrado seu camisa 9 (mesmo ele vestindo a 21).
A forte defesa espanhola não deu chances de reação para a Áustria. Já no ataque, o coletivo foi superior ao individual. A seleção que sempre possuiu o DNA do toque de bola com perfeição continuou com a estratégia. Porém, após 90 minutos de um verdadeiro masterclass espanhol, a Fúria não deu chances para o adversário, venceu por 3x0, carimbou a vaga para as oitavas de final e agora espera entre Croácia e Portugal para saber o duelo na segunda fase de mata-mata.
Ficha técnica
Espanha 3 x 0 Áustria
16 avos - Copa do Mundo
Data e hora: Quinta-feira (2/7), às 16h
Local: SoFi Stadium, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos
Árbitro: Glenn Nyberg (Suécia)
Gols: Oyarzabal (duas vezes) e Pedro Porro (Espanha)
Cartões amarelos: Posch (Áustria)
Espanha 3
Unai Simón, Cucurella, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte (Pubil), Pedro Porro, Rodri, Pedri (Fabián Ruiz), Dani Olmo (Merino), Álex Baena (Ferran Torres), Lamine Yamal (Gavi) e Oyarzabal
Técnico: Luiz De La Fuente
Áustria 0
Alexander Schlager, Laimer, Alaba, Danso, Posch (Prass), Xaver Schlager (Grillitsch), Seiwald (Chukwuemeka), Schmid (Kalajdzic), Wanner, Sabitzer e Gregoritsch (Arnautovic)
Técnico: Ralf Rangnick
Estagiário sob supervisão*
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