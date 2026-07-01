RUMO ÀS OITAVAS
Com um a menos, Estados Unidos vence a Bósnia e avança na Copa
Balogun marcou o primeiro gol, mas foi expulso na sequência, só que os Yankees garantiram o resultado mesmo em desvantagem
RUMO ÀS OITAVAS
Balogun marcou o primeiro gol, mas foi expulso na sequência, só que os Yankees garantiram o resultado mesmo em desvantagem
Os Estados Unidos passaram por um drama na segunda fase da Copa do Mundo, mas conseguiram a classificação para as oitavas de final. Na noite desta quarta-feira (01), os Yankees venceram a Bósnia por 2 a 0, apesar de jogarem com um a menos durante boa parte da segunda etapa. Balogun abriu o marcador, mas acabou sendo expulso no segundo tempo. Porém, mesmo com a desvantagem, Tillman fez o gol que garantiu a vaga dos donos da casa.
Com o resultado, as três seleções anfitriãs avançaram no torneio. Agora, os Estados Unidos vão repetir o confronto de 2014 e encaram a Bélgica nas oitavas. Por outro lado, a Bósnia se despede do Mundial com uma vitória, um empate e duas derrotas na bagagem,
Mais uma vez, os Estados Unidos começaram com uma forte pressão ofensiva, permanecendo no campo de ataque. Entretanto, a Bósnia teve a primeira oportunidade. Depois de tiro de meta, Dzeko ajeitou para Demirovic, que finalizou para defesa de Freese. Na cobrança de escanteio, Alajbegovic sobrou fechado e não marcou um gol olímpico porque o goleiro conseguiu salvar. A primeira chegada estadunidense veio com Robinson, que tentou aproveitar cruzamento de McKennie, mas não cabeceou da melhor maneira possível por conta de Vasilj.
Após a pausa para a hidratação, os Yankees conseguiram apertar ainda mais no ataque. Balogun chegou a marcar, mas estava impedido. Nos minutos finais, Tillman aproveitou saída errada da Bósnia para acionar o atacante, que aproveitou bobeira dos zagueiros e abriu o marcador. Nos acréscimos, Balogun apareceu mais uma vez, mas mandou no travessão.
No retorno do intervalo, os donos da casa baixaram um pouco seu jogo e a Bósnia aproveitou para pressionar. Entretanto, com cinco minutos tiveram a baixa de Dzeko, que saiu machucado. Porém, os donos da casa tiveram o maior prejuízo. Balogun deu um pisão em Muharemovic e, após revisão do Var, recebeu o cartão vermelho. Com um a mais, os bósnios passaram a aparecer mais no ataque e tiveram sua primeira grande oportunidade na segunda etapa, com Demirovic, que parou em Freese.
Entretanto, mesmo em vantagem, a Bósnia não conseguiu criar mais chances e os Estados Unidos começaram a aparecer mais no ataque. Na primeira chance, Pulisic aproveitou sobra de bola na área e marcou, mas estava impedido. Porém, minutos depois, Tillman cobrou falta, o goleiro e a barreira colaboraram e os estadunidenses ampliaram, mesmo com um a menos. Só nos acréscimos os bósnios chegaram com perigo. Alajbegovic recebeu na esquerda e chutou cruzado, tirando tinta da trave. Nas últimas chances, Mahmic arriscou duas vezes de longe, mas a bola saiu pela linha de fundo as duas vezes e o placar ficou no 2 a 0.
Copa do Mundo 16 avos de final
Data e horário: 01/07/2026 (quarta-feira), às 21h (de Brasília)
Local: Levis Stadium, San Francisco (EUA)
Gol: Balogun, 44’/1ºT (1-0); Malik Tillman, 36’/2ºT (2-0)
ESTADOS UNIDOS: Matthew Freese; Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream e Antonee Robinson; Malik Tillman, Tyler Adams, Sergiño Dest (Berhalter, 42’/2ºT), Christian Puliic (Ricardo Pepi, 42’/2ºT) e Weston McKennie (Reyna, 49’/2ºT); Folarin Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino.
BÓSNIA: Nikola Vasilj; Nikola Katic (Tabakovic, 30’/2ºT), Tarik Muharemovic e Radeljic; Dedic, Gigovic, Ivan unjic (Tahirovic, 5’/2ºT), Amar Memic, Kerim Alajbegovic e Sead Kolasinac (Memic, 30’/2ºT); Ermedin Demirovic e Edin Dzeko (Mahmic, 5’/2ºT). Técnico: Sergej Barbarez.
Árbitro: Raphael Claus (BRA)
Auxiliares: Danilo Manis (BRA) e Rodrigo Figueiredo (BRA)
VAR: Juan Soto (VEN)
Cartão Amarelo: Radeljic (BOS)
Cartão Vermelho: Folarin Balogun, 17’/2ºT (EUA)