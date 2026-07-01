Time de segundo tempo? Bélgica vai às oitavas só com um gol antes do intervalo

Nesta Copa do Mundo, o centroavante belga Romelu Lukaku tem dois gols e uma assistência - (crédito: Emilee Chinn/AFP)

Nova Jersey — A Bélgica se acostumou a viver perigosamente nesta Copa do Mundo. Dos nove gols marcados na competição, somente um saiu no primeiro tempo. A dificuldade para transformar superioridade em vantagem logo nos minutos iniciais obrigou os Diabos Vermelhos a fazer das etapas finais um exercício constante de sobrevivência. Não foi diferente nos 16 avos de final. Diante de Senegal, a equipe perdia por 2 x 0 até os 86 minutos, quando iniciou uma reação improvável. Lukaku diminuiu, Tielemans empatou três minutos depois e, na prorrogação, o meia converteu o pênalti que decretou a vitória por 3 x 2 e a classificação às oitavas de final.

Os números ajudam a explicar a identidade construída pela equipe treinada pelo francês Rudi Garcia no torneio. O único gol belga antes do intervalo foi marcado por Leandro Trossard, aos 28 minutos, na goleada por 5 x 1 sobre a Nova Zelândia. Os outros oito nasceram depois da conversa nos vestiários: um diante do Egito, quatro contra os neozelandeses e três na classificação dramática sobre Senegal. Nem mesmo o empate sem gols com o Irã fugiu ao roteiro. A Bélgica voltou do intervalo mais agressiva, mas desperdiçou as oportunidades criadas.

A distribuição dos gols coloca a Bélgica em um extremo entre as classificadas às oitavas de final. Enquanto os Diabos Vermelhos marcaram apenas uma vez antes do intervalo, França e Brasil dividiram melhor a produção ofensiva ao longo das partidas. Os franceses balançaram as redes cinco vezes no primeiro tempo e oito na etapa final. A Seleção Brasileira fez quatro antes do intervalo contra Marrocos e Haiti e outros três depois do descanso diante de Escócia e Japão.

A reação belga não foi um capítulo isolado nesta Copa do Mundo. O mata-mata parece ter estendido o tempo regulamentar. Horas antes, Harry Kane havia garantido a classificação da Inglaterra sobre a República Democrática do Congo com um gol aos 86 minutos. Antes deles, Brasil, Canadá e Noruega também sobreviveram graças a bolas na rede na reta final. Mais do que uma coincidência, a fase eliminatória tem reforçado uma das marcas deste Mundial: o relógio deixou de ser um inimigo para se transformar em um aliado de quem insiste até o último lance.

A Bélgica pode até depender de reações tardias, mas ao menos encontrou o caminho das redes. O mesmo não se pode dizer do Paraguai. Os sul-americanos precisaram de quatro partidas para marcar apenas três gols, o pior desempenho entre os classificados às oitavas de final. Entre as 32 seleções que sobreviveram à fase de grupos, só superam Gana, Equador, África do Sul e Cabo Verde, todos com dois gols. Equatorianos e sul-africanos foram eliminados. Cabo Verde encara a Argentina nesta sexta-feira (3/7), em Miami, enquanto Gana enfrenta a Colômbia, em Kansas City.

Nas oitavas de final, a Bélgica medirá forças com os Estados Unidos, anfitriões da partida em Seattle na segunda-feira (6/7), depois de eliminarem a Bósnia e Herzegovina com vitória por 2 x 0. Os outros duelos confirmados são Brasil x Noruega, México x Inglaterra, Canadá x Marrocos e Paraguai x França.

Jogos e gols da Bélgica na Copa

Egito 1 x 1 Bélgica

Gol contra de Mohamed Hany — 66 minutos

Bélgica 0 x 0 Irã



Bélgica 5 x 1 Nova Zelândia

Trossard — 28 minutos (único gol no primeiro tempo)

Trossard — 50 minutos

De Bruyne — 66 minutos

Lukaku — 86 minutos

Saelemaekers — 90+4

Bélgica 3 x 2 Senegal

Lukaku — 86 minutos

Tielemans — 89 minutos

Tielemans — 120+5 (pênalti)