Sob a memória de Andrés Escobar, Colômbia estreia encara Gana

Para o início do mata-mata do Mundial de 2026,na qual os colombianos chegaram como líderes do Grupo K, a seleção não tem desfalques para a partida e deve manter a base titular utilizada nos primeiros três compromissos - (crédito: Juan Mabromata/ AFP)

A seleção da Colômbia inicia, hoje, a fase de mata--mata da Copa do Mundo, em partida contra aseleção de Gana, prevista para às 22h30, no Estádio de KansasCity, nos Estados Unidos, sob a sombra de uma das histórias mais emblemáticas do futebol do país.

O jogo, além de definir qual equipe vai se classificar às oitavas de final da competição e de registrar o reencontro entre os colombianos com seu ex-treinador e atual comandante de Gana, Carlos Queiroz, ocorre um dia depois dos 32 anos assassinato do zagueiro Andrés Escobar.

Capitão da seleção colombiana, o zagueiro de 27 anos virou símbolo ao ser morto por narcotraficantes 10 dias depois de ter feito um gol contra em um jogo na Copa do Mundo de 1994, contra os Estados Unidos, donos da casa naquela competição, assim como na edição da Copa deste ano — desta vez com a organização compartilhada com Canadá e México.

O lance abriu o placar para a derrota da Colômbia. O outro tento dos norte-americanos naquele emblemático 2 x 0 saiu após Escobar falhar na marcação .A partida, embora não tenha sido na fase de mata-mata, significou uma eliminação da equipe, que perdeu para o primeiro jogo do Mundial para a Romênia.

Em meio a um dos períodos mais críticos do narcotráfico no país, a Colômbia jogou a Copa do Mundo de 1994 sob a sombra da insegurança, com direito a ameaças a jogadores do elenco. Após voltar ao país a com a eliminação precoce da na competição na bagagem, Escobar foi escolhido como culpado e pagou com a vida. O zagueiro foi baleado por Humberto Muñoz Castro,enquanto saía de uma boate, em Medellín. Antes de ocorrer os seis disparos, Andrés foi provocado pelos irmãos ligados ao narcotráfico Pedro David Gallon Henao e Juan Santiago Gallon Henao.

O jogador da Colômbia assassinado havia reagido à provocação como uma brincadeira. Porém, foi surpreendido pelo tiro disparado por Muñoz Castro, o então motorista dos irmãos narcotraficantes David Gallon Henao e Juan Santiago Gallon. Muñoz foi preso e condenado, em 1995, a 43 anos de cadeia pelo assassinato de Andrés Escobar. Na prisão, no entanto, ele cumpriu apenas 10 anos de pena.

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Os irmãos Gallon passaram cerca de 15 meses detidos por serem condenados como cúmplices do assassinato. Após a eliminação de 1994, o zagueiro proferiu uma frase emblemática para o próprio destino e do esporte no país. “Fica uma sensação amarga porque sentimos que se desperdiçou uma grande oportunidade de consolidar o progresso do futebol colombiano. Devemos ser galantes na vitória, mas ainda mais na derrota. Quero dizer que foi uma oportunidade e uma experiência fenomenal,única, que eu jamais havia sentido na vida. Até logo, porque a vida não acaba aqui."

Seleção ontem e hoje

A seleção da Colômbia de 1994,além do zagueiro e capitão daquele time, Andrés Escobar, contava com uma geração considerada uma das mais promissoras do país. O elenco ostentava nomes como o centroavante Asprilla e os meias Valderrama e Rincón. No Mundial marcado pelo tetracampeonato do Brasil, os colombianos chegaram embalados pelo retrospecto de apenas uma derrota em 25 jogos e por um histórico 5 x 0 sobre a Argentina. Quis o destino colocar um jogo eliminatório no caminho da Colômbia justamente no dia seguinte ao aniversário de 34 da morte de Escobar.

Para o início do mata-mata do Mundial de 2026,na qual os colombianos chegaram como líderes do Grupo K, à frente de Portugal, na noite de hoje, a seleção treinada por Néstor Lorenzo não tem desfalques para a partida e deve manter a base titular utilizada nos primeiros três compromissos.

A equipe conta com nomes como o meia-atacante James Rodriguez e os pontas Luis Díaz e JhonArias entre os titulares. Ainda há dúvidas, no entanto, sobre se o comando do ataque ficará com Jhon Córdoba ou Luis Suárez. O time titular da Colômbia, no entanto, jogará sob o legado e a memória de Andrés Escobar, ídolo do Atletico Nacional.No lado de Gana, o zagueiro Jerome Opoku ainda é dúvida para o treinador Carlos Queiroz.A tendência, porém, é que a seleção africana mantenha a formação usada na fase de grupos e aposte na velocidade do ponta Semenyoe do atacante Ayew.