Messi lidera Argentina contra Cabo Verde no mata-mata da Copa

Embalado por seis gols do artilheiro Lionel Messi, o time sul-americano liderou o Grupo J, com nove pontos - (crédito: Chandan Khanna/AFP)

Messi versus Vozinha, a atual campeã contra a maior surpresa, num estádio abarrotado de alvicelestes e um capitão acusado de estuprar uma brasileira. Argentina e Cabo Verde se enfrentam, hoje, em um contexto cheio de elementos, pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo.

A bola rola às 18h, no Hard Rock Stadium,em Miami, nos Estados Unidos. Tricampeã no Catar, em 2022, a Argentina tem uma campanha perfeita neste Mundial até aqui. Embalado por seis gols do artilheiro Lionel Messi, o time sul-americano liderou o Grupo J, com nove pontos — venceu a Argélia, por 3x0,a Áustria, por 2x0, e a Jordânia, por 3x1. Agora, terá pela frente uma das grandes histórias desta competição.

Estreante, Cabo Verde surpreendeu o mundo da bola ao empatar com a campeã Espanha, por 0x0, e com o bicampeão Uruguai, por 2x2. Na rodada derradeira, outra igualdade sem gols, desta vez com a Arábia Saudita. Os três pontos ganhos asseguraram o segundo lugar do Grupo H e a inesperada classificação, nas mãos do goleiro Vozinha.

Estádio lotado

Em todo lugar que se anda,camisas em azul e branco toma mas ruas de Miami. Na imprensa argentina, fala-se na maior “invasão” de torcedores em muito tempo. Segundo o último censo estadunidense, 80 mil argentinos residem na Região Metropolitana da cidade — número que salta aos 200 mil, estima-se, se considerados os que ingressaram no país com outros passaportes e, até mesmo, os imigrantes ilegais.

Somam-se a eles os cerca de 50 mil que deixaram a Argentina em voos aos Estados Unidos para assistir aos jogos da Copa do Mundo. Na véspera, organizaram um bandeiraço e confraternizaram nas praias. A expectativa é que tomem quase a totalidade do Hard Rock Stadium, com capacidade para 64.478 pessoas. Muitos ficarão sem ingresso.

O técnico Lionel Scaloni, porém, pediu cuidado para Cabo Verde não acabar com a festa. “Eles se fecham muito bem pelo meio e depois saem muito bem no contra-ataque, com jogadores tecnicamente talentosos”, disse. “Eles não chegaram por acaso. Temos que respeitá-los, e é isso o que faremos”, garantiu.

Acusação de estupro

Este é o primeiro jogo de Cabo Verde após vir à tona a acusação de estupro contra o ponta Ryan Mendes, de 36 anos. Capitão da seleção africana, ele foi denunciado por um caso contra uma brasileira, durante período de amistosos na Nova Zelândia. Ontem, a confederação proibiu qualquer pergunta sobre o tema na entrevista coletiva do técnico Pedro Bubista e do defensor Stopira. Coube ao treinador falar sobre a missão. “É o jogo das nossas vidas. Mas vamos desfrutar e dar o nosso melhor. Não temos outro pensamento em mente a não ser tentar avançar”, destacou Bubista.