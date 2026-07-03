Austrália e Egito duelam por vaga inédita nas oitavas da Copa

Egypt's players take part in a training session in Dallas, on July 2, 2026, ahead of their match against Australia, during the 2026 World Cup football tournament. (Photo by Paul ELLIS / AFP) - (crédito: Paul Ellis/AFP)

Diariamente, a Copa do Mundo escreve capítulos relevantes. Hoje, Austrália e Egito entram em campo com a mesma meta: avançar, deforma inédita, às oitavas. Às 15h,Dallas será palco de uma decisão com poder de impactar a evolução dos países.

De um lado, Os Faraós buscam ir além do continente. Do outro, os Socceroos querem acabar com a sina de azar em mata-mata.O Egito é consolidado como potência continental, mas seguir vivo na Copa representa um peso diferente pela possibilidade de dar uma prova de força a nível mundial. Alocado à Ásia em busca de uma exigência competitiva maior, os australianos vislumbram a vaga como uma confirmação da estratégia de longo prazo.

“Estamos orgulhosos. Gostaria de agradecer aos jogadores, eles trouxeram uma imensa alegria ao nosso torcedor. Estamos prontos para encarar qualquer um. Somos capazes de jogar nosso estilo de futebol, respeitando cada adversário”, celebrou o técnico egípcio Hossam Hassan.

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O meia Jackson Irvine sonha em entrar de vez na história dos Socceros. “Terminador em segundo no grupo é um feito enorme, é algo para ficarmos orgulhosos. Agora, queremos ser a primeira equipe da Austrália a vencer um mata-mata”, projetou.

* Estagiária sob a supervisãode Marcos Paulo Lima