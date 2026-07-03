Suiça X Argélia
Suíça é soberana, vence a Argélia e avança para as oitavas da Copa
La Nati conta mais uma vez com o birlho de Manzambi para vencer a seleção africana e garantir uma vaga sem muitos sustos
Suiça X Argélia
La Nati conta mais uma vez com o birlho de Manzambi para vencer a seleção africana e garantir uma vaga sem muitos sustos
A Suíça não teve dificuldades para garantir sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Na madrugada desta sexta-feira (03), os europeus venceram a Argélia por 2 a 0 e carimbaram a classificação. Embolo e Ndoye anotaram os gols da partida.
Com o resultado, a seleção voltou a vencer um jogo de mata-mata em Mundial após 88 anos. Afinal, a última vitória suíça em confronto eliminatório no torneio aconteceu em 1938, contra a Alemanha. Entretanto, o triunfo é inédito no formato da competição com fase de grupos. Agora, a La Nati enfrenta quem passar de Colômbia e Gana. Já as Raposas do Deserto seguem sem vencer em mata-matas de Copas e voltam para casa.
A partida começou com a Argélia aparecendo mais no ataque, tentando criar as primeiras oportunidades. Entretanto, as Raposas não conseguiram levar perigo ao gol adversário e viram os suíços serem fatais quando apareceram no ataque. Uma das revelações da Copa, Manzambi fez grande jogada pela esquerda, deixou a defesa para trás e tocou para Embolo marcar.
Após isso, a partida ficou totalmente morna. A Suíça conseguia sustentar a vantagem sem sustos, enquanto a Argélia só conseguiu encaixar uma pressão nos minutos finais. Nos acréscimos, Maza ficou com a bola dentro da área, mas chutou fraco e mandou para fora.
Logo no começo do segundo tempo, a Suíça aproveitou para ampliar. Antes do primeiro minuto, Ndoye aproveitou bola rebatida da defesa e chutou no canto para fazer o segundo. Ao contrário da primeira etapa, a La Nati seguiu em cima e criou chances. Na mais perigosa, Vargas fez boa jogada pela esquerda e tentou um chute cruzado, mas não acertou o alvo.
A pressão suíça seguiu e os europeus tiveram chances de ampliar o marcador. Depois de cruzamento de Okafor, a defesa afastou a bola nos pés de Xhaka, que chutou e Belghali salvou quase em cima da linha. Na sequência, Zakaria cruzou da direita, a bola atravessou a área, mas Rieder finalizou mal e Zidane conseguiu se recuperar. Nos acréscimos, a Argélia tentou marcar o seu gol de honra, mas a Suíça teve mais uma chance com Rieder, que parou em Zidane.
Copa do Mundo 16 avos de final
Data e horário: 3/7/2026 (sexta-feira), à 00h (de Brasília)
Local: BC Place, Vancouver (CAN)
Gols: Embolo, 10’/1°T (1-0); Ndoye, 1’/2ºT (2-0)
SUÍÇA: Kobel; Zakaria (Widmer, 41’/2ºT), Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka, Ndoye (Aebischer, 41’/2ºT), Manzambi (Okafor, 24’/2ºT) e Ruben Vargas (Rieder, 24’/2ºT); Embolo (Amdouni, 37’/2°T). Técnico: Murat Yakin.
ARGÉLIA: Luca Zidane; Belghali (Boulbina, 36’/2ºT0, Mandi, Bensebaini e Aït-Nouri; Bentaleb (Boudaoui, 25’/2ºT), Auoar (Hadjam, 13’/2ºT), Zerrouki (Gouiri, 13’/2ºT), Chaibi e Mahrez (Hadj Moussa, 25’/2ºT); Maza. Técnico: Vladimir Petkovic.
Árbitro: Yael Falcón Pérez (ARG)
Assistentes: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)
VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)
Cartões Amarelos: Chaibi e Boudaoui (ALG)