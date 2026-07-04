Copa do Mundo
Seleção do Estagiário do CB: veja destaques dos 16 avos da Copa do Mundo
Liderada por Mbappé e Kane no ataque, primeiro mata-mata do Mundial também apresenta zebras e destaques pouco badalados
Copa do Mundo
Liderada por Mbappé e Kane no ataque, primeiro mata-mata do Mundial também apresenta zebras e destaques pouco badalados
A Copa do Mundo entrou em fase eliminatória. Após uma etapa de grupos consolidando craques e apresentando surpresas, os 16 avos de final seguiram o mesmo protocolo. Zebras passaram no continente norte-americano, assim como o favoritismo pré-estabelecido também marcou presença. Ao fim de mais uma semana de jogos, o estagiário do Correio monta uma seleção com os boleiros que mais se destacaram na competição mais importante do esporte bretão.
Assim como na segunda rodada, Mbappé e Kane comandam o ataque. Ambos os craques marcaram dois gols, decidiram partidas e se classificaram França e Inglaterra às oitavas. A Espanha finalmente apresentou o bom futebol de costume, mas que estava em baixa no Mundial. Com isso, a Fúria emplacou três atletas na seleção após a goleada sobre a Áustria.
Além dos craques, a seleção da rodada também deu espaço para aqueles que vivem longe dos holofotes. Com as classificações de Paraguai, Marrocos e Canadá, jogadores de destaque das seleções também marcaram presença. Os critérios usados para a escolha dos boleiros são, além do desempenho individual, o contexto da partida e como a atuação do atleta contribuiu para o resultado obtido.
Veja os destaques dos 16 avos de final da Copa do Mundo pela Seleção dos Estagiários do CB:
Goleiro: Orlando Gill (Paraguai)
Herói da classificação paraguaia sobre a forte Alemanha. Fez 6 defesas no tempo regulamentar, garantiu o empate e pegou dois pênaltis na disputa.
Lateral direito: Pedro Porro (Espanha)
Dobradinha espanhola nas laterais. Pedro Porro marcou o segundo gol da Espanha e ajudou na classificação.
Zagueiro: Issa Diop (Marrocos)
Marcou o gol de empate para Marrocos nos acréscimos do segundo tempo. Na decisão por pênaltis, a seleção africana bateu a Holanda e se classificou às oitavas.
Zagueiro: Gabriel Magalhães (Brasil)
Marca presença novamente nos destaques da rodada. Foi absoluto na defesa e deu a assistência para o gol de Casemiro, que iniciou a reação brasileira.
Lateral esquerdo: Cucurella (Espanha)
Duas assistências para gols de Oyarzabal e teve um tento anulado no início de jogo. Comandou a ala esquerda e foi destaque na goleada espanhola contra a Áustria.
Volante: Eustáquio (Canadá)
No primeiro jogo de mata-mata do Canadá na história das Copas, o volante marcou o gol da classificação nos acréscimos do segundo tempo sobre a África do Sul.
Meia: Tielemans (Bélgica)
Na falta de protagonismo de De Bruyne, o camisa 8 marcou os gols de empate e da virada na prorrogação, para classificar a Bélgica de forma heróica sobre Senegal.
Meia: Olise (França)
Líder de assistências no Mundial. Contra a Suécia, foram duas para gols de Mbappé e uma atuação de gala na vitória. Além de um quase golaço de voleio da entrada da área.
Ponta-esquerda: Mbappé (França)
Segue na caça de Lionel Messi como maior artilheiro da competição. Marcou mais dois contra a Suécia e chegou a 18 em Copas do Mundo.
Atacante: Harry Kane (Inglaterra)
A Inglaterra estava sendo eliminada para a RD Congo até o fim do jogo. Foi quando o craque britânico marcou duas vezes, virou o jogo e classificou o English Team às oitavas.
Ponta direita: Lisandro Martínez (Argentina)
Desamarrou o jogo complicado dos hermanos contra Cabo Verde com uma assistência e um gol na prorrogação.
Técnico: Gustavo Alfaro (Paraguai)
Não teve a atuação mais vistosa. Mas, conseguiu neutralizar uma forte Alemanha, levar o jogo para os pênaltis e classificar o Paraguai de forma inacreditável.