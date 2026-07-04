Seleção do Estagiário do CB: veja destaques dos 16 avos da Copa do Mundo

England's forward #09 Harry Kane celebrates after winning the 2026 World Cup round of 32 match football between England and the Democratic Republic of Congo at the Atlanta Stadium in Atlanta on July 1, 2026. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP) - (crédito: AFP)

A Copa do Mundo entrou em fase eliminatória. Após uma etapa de grupos consolidando craques e apresentando surpresas, os 16 avos de final seguiram o mesmo protocolo. Zebras passaram no continente norte-americano, assim como o favoritismo pré-estabelecido também marcou presença. Ao fim de mais uma semana de jogos, o estagiário do Correio monta uma seleção com os boleiros que mais se destacaram na competição mais importante do esporte bretão.

Assim como na segunda rodada, Mbappé e Kane comandam o ataque. Ambos os craques marcaram dois gols, decidiram partidas e se classificaram França e Inglaterra às oitavas. A Espanha finalmente apresentou o bom futebol de costume, mas que estava em baixa no Mundial. Com isso, a Fúria emplacou três atletas na seleção após a goleada sobre a Áustria.

Além dos craques, a seleção da rodada também deu espaço para aqueles que vivem longe dos holofotes. Com as classificações de Paraguai, Marrocos e Canadá, jogadores de destaque das seleções também marcaram presença. Os critérios usados para a escolha dos boleiros são, além do desempenho individual, o contexto da partida e como a atuação do atleta contribuiu para o resultado obtido.

Veja os destaques dos 16 avos de final da Copa do Mundo pela Seleção dos Estagiários do CB:

Goleiro: Orlando Gill (Paraguai)

Herói da classificação paraguaia sobre a forte Alemanha. Fez 6 defesas no tempo regulamentar, garantiu o empate e pegou dois pênaltis na disputa.

Lateral direito: Pedro Porro (Espanha)

Dobradinha espanhola nas laterais. Pedro Porro marcou o segundo gol da Espanha e ajudou na classificação.

Zagueiro: Issa Diop (Marrocos)

Marcou o gol de empate para Marrocos nos acréscimos do segundo tempo. Na decisão por pênaltis, a seleção africana bateu a Holanda e se classificou às oitavas.

Zagueiro: Gabriel Magalhães (Brasil)

Marca presença novamente nos destaques da rodada. Foi absoluto na defesa e deu a assistência para o gol de Casemiro, que iniciou a reação brasileira.

Lateral esquerdo: Cucurella (Espanha)

Duas assistências para gols de Oyarzabal e teve um tento anulado no início de jogo. Comandou a ala esquerda e foi destaque na goleada espanhola contra a Áustria.

Volante: Eustáquio (Canadá)

No primeiro jogo de mata-mata do Canadá na história das Copas, o volante marcou o gol da classificação nos acréscimos do segundo tempo sobre a África do Sul.

Meia: Tielemans (Bélgica)

Na falta de protagonismo de De Bruyne, o camisa 8 marcou os gols de empate e da virada na prorrogação, para classificar a Bélgica de forma heróica sobre Senegal.

Meia: Olise (França)

Líder de assistências no Mundial. Contra a Suécia, foram duas para gols de Mbappé e uma atuação de gala na vitória. Além de um quase golaço de voleio da entrada da área.

Ponta-esquerda: Mbappé (França)

Segue na caça de Lionel Messi como maior artilheiro da competição. Marcou mais dois contra a Suécia e chegou a 18 em Copas do Mundo.

Atacante: Harry Kane (Inglaterra)

A Inglaterra estava sendo eliminada para a RD Congo até o fim do jogo. Foi quando o craque britânico marcou duas vezes, virou o jogo e classificou o English Team às oitavas.

Ponta direita: Lisandro Martínez (Argentina)

Desamarrou o jogo complicado dos hermanos contra Cabo Verde com uma assistência e um gol na prorrogação.



Técnico: Gustavo Alfaro (Paraguai)

Não teve a atuação mais vistosa. Mas, conseguiu neutralizar uma forte Alemanha, levar o jogo para os pênaltis e classificar o Paraguai de forma inacreditável.