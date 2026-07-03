Repórter da CazéTV se emociona com Cristiano Ronaldo e surpreende João Neves

Após a partida entre Portugal e Croácia, Cristiano Ronaldo deu entrevista ao repórter João Barretto do canal CazéTV. O camisa 7 da Seleção Portuguesa agradeceu ao carinho dos fãs brasileiros e até mandou beijinhos para a torcida. “É sempre um momento muito especial quando falo do Brasil não só porque tenho família também no Brasil e gosto muito do povo brasileiro, [mas também porque] sempre me apoiaram nesses anos todos que eu tive de carreira e mandar um beijinho para eles todos”, declarou o jogador.

João Barretto, por sua vez, não conseguiu conter a emoção. Agradeceu ao jogador entrevistado, mas quando CR7 deixa a zona mista — local onde os atletas falam com a imprensa — o repórter se emociona e mostra aos colegas de transmissão a mão trêmula por falar com o português pela primeira vez. “Eu estou em choque. Eu não tenho o que falar, gente”, afirma João, visivelmente emocionado. “Só podia uma pergunta, ainda mandou recado para o Brasil e [você] não desmaiou!”, brincou o comentarista Casemiro.

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Em meio a palmas e comemorações dos amigos de trabalho, o jornalista explica como o momento foi importante para ele e como, nos bastidores, eles [toda a equipe] estavam tentando uma entrevista com Cristiano desde o início dos jogos. “É muito louco!”, completa.

Portugal se classificou para as Oitavas de final na última quinta-feira, 2/7, numa disputa que terminou em 2x1, com direito a gol de pênalti do CR7.

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Gentileza gera gentileza

João Barretto também protagonizou outro momento marcante nesta quinta-feira, desta vez com o camisa 15 da Seleção Portuguesa. Após o jogo de Portugal e Colômbia, o jogador João Neves deu um pedaço de pizza ao repórter que se mostrou tímido com a gentileza do atleta e até tentou recusar, mas sem sucesso. “Você não vai fazer isso para mim. Eu estou sem comer… Não, têm poucos pedaços, João.” Mesmo assim, ganhou um pouco do lanche do meia português. No final, só pode agradecer a gentileza.

Enquanto o time de Portugal passava pela zona mista, o jornalista viu a oportunidade de retribuir a gentileza e levou nada mais, nada menos do que croissant para o jogador que joga pelo PSG. “João, só porque você me deu [um pedaço de pizza]. Se você quiser um croissant, você que é de Paris”, agradeceu o repórter, meio tímido. João Neves aceitou de bom grado e, sorrindo, disse: “Quanto mais se dá, mais se recebe!”. “Obrigado por ter me salvado”, completa João Barretto, enquanto abraça o jogador em mais um gesto de gratidão.

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