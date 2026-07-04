COPA DO MUNDO 2026
Paraguai x França pela Copa do Mundo: veja horário e escalações
Seleções voltam a se enfrentar em uma Copa do Mundo após 28 anos; confronto das oitavas acontece neste sábado, na Filadélfia
COPA DO MUNDO 2026
Seleções voltam a se enfrentar em uma Copa do Mundo após 28 anos; confronto das oitavas acontece neste sábado, na Filadélfia
A história coloca Paraguai e França frente a frente novamente em uma Copa do Mundo. Neste sábado (4/7), às 18h, as seleções disputam uma vaga nas quartas de final do Mundial de 2026, em partida no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.
O confronto marca o reencontro entre as equipes em Copas após 28 anos. A última vez foi no Mundial de 1998, quando os franceses venceram por 1 a 0 apenas na prorrogação.
O Paraguai chega embalado por uma das maiores surpresas desta edição da Copa. Nas oitavas, a equipe eliminou a Alemanha nos pênaltis e garantiu presença entre os 16 melhores da competição.
A França também confirmou o favoritismo na fase anterior. A seleção comandada por Didier Deschamps derrotou a Suécia por 3 a 0, com dois gols de Kylian Mbappé e um de Bradley Barcola, avançando sem dificuldades para o mata-mata.
Paraguai: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Gustavo Velázquez, Omar Alderete e Junior Alonso; Andrés Cubas, Matías Galarza e Diego Gómez; Miguel Almirón e Julio Enciso. Técnico: Gustavo Alfaro.
França: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba e Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot e Michael Olise; Ousmane Dembélé, Bradley Barcola e Kylian Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.