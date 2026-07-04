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Kimi Antonelli faz a pole position do GP da Grã-Bretanha de F1

A jovem estrela da Mercedes superou as Ferrari do monegasco Charles Leclerc, que ficou em segundo, e do britânico Lewis Hamilton, terceiro

Kimi Antonelli faz a pole position do GP da Grã-Bretanha de F1 - (crédito: AFP)
Kimi Antonelli faz a pole position do GP da Grã-Bretanha de F1 - (crédito: AFP)

O italiano Kimi Antonelli, líder do Mundial de Fórmula 1, vai largar da pole position no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, após dominar a sessão de classificação disputada neste sábado (4), no circuito de Silverstone, horas depois de vencer também a corrida sprint.

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Foi, portanto, um dia perfeito para o piloto de 19 anos, que agora soma cinco poles em nove etapas nesta temporada. A jovem estrela da Mercedes superou as Ferrari do monegasco Charles Leclerc, que ficou em segundo, e do britânico Lewis Hamilton, terceiro.

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"Não temos o ritmo deles [Mercedes], mas estamos gradualmente diminuindo a diferença", disse Hamilton sobre o desempenho dos carros da escuderia italiana. Silverstone, com suas longas retas e curvas rápidas, é o "circuito favorito" do heptacampeão britânico, que já venceu lá nove vezes.

Outro piloto da casa, George Russell (Mercedes), vencedor no último fim de semana na Áustria e segundo na classificação geral, 43 pontos atrás de Antonelli, largará em quarto na corrida de domingo.

Russel e Antonelli somam sete vitórias nos oito GPs disputados até agora na temporada: cinco para o italiano (China, Japão, Canadá, Miami, Mônaco) e duas para o britânico (Austrália, Áustria). Por sua vez, Hamilton venceu na Catalunha.

Entre os pilotos da Red Bull, o francês Isack Hadjar foi o quinto colocado na classificação e teve um desempenho melhor do que seu ilustre companheiro de equipe, o holandês Max Verstappen, tetracampeão mundial, que vai largar em sétimo.

Verstappen está tendo muitas dificuldades com seu carro e com a adaptação ao novo regulamento dos motores híbridos.

A sexta posição ficou com o britânico Lando Norris, atual campeão mundial, enquanto seu companheiro de McLaren, o australiano Oscar Piastri, terminou em oitavo.

As Racing Bulls do britânico Arvid Lindblad e do neozelandês Liam Lawson completaram o Top 10 da sessão, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) novamente não avançou ao Q3 e ficou com a 11ª colocação.

Grid de largada do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1:

1ª fila:

  • Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
  • Charles Leclerc (MON/Ferrari)

2ª fila:

  • Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
  • George Russell (GBR/Mercedes)

3ª fila:

  • Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
  • Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

4ª fila:

  • Max Verstappen (HOL/Red Bull)
  • Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

5ª fila:

  • Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)
  • Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

6ª fila:

  • Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
  • Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)

7ª fila:

  • Nico Hülkenberg (ALE/Audi)
  • Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

8ª fila:

  • Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)
  • Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

9ª fila:

  • Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
  • Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)

10ª fila:

  • Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)
  • Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)

11ª fila:

  • Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)
  • Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)

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Por AFP
postado em 04/07/2026 15:02
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