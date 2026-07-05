Haaland se manifesta após vitória da Noruega sobre o Brasil

"Well, well, well" foi a pontuação do astro nas redes sociais - (crédito: AFP)

A derrota da Seleção Brasileira para a Noruega neste domingo (5/7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, segue repercutindo nas redes sociais. Enquanto torcedores brasileiros demonstram indignação com o resultado, o atacante norueguês Erling Haaland chamou atenção ao publicar uma foto em comemoração á vitória, com tom de provocação.

Após a classificação norueguesa, Haaland escreveu apenas: “Well well well”, expressão em inglês que pode ser interpretada como uma provocação bem-humorada diante do resultado. A publicação rapidamente repercutiu entre os fãs de futebol e gerou comentários de brasileiros e noruegueses.

Nos últimos dias, o atacante já vinha movimentando as redes sociais. Recentemente, Haaland reagiu a um vídeo criado por inteligência artificial que o colocava ao lado de Vinícius Júnior recriando uma cena do filme As Branquelas. O norueguês entrou na brincadeira, e chegou até mesmo a desafiar o Vini, para recriarem o momento na vida real.

Dentro de campo, o norueguês foi protagonista. Aos 25 anos, Haaland já acumula 62 gols em 54 jogos pela Seleção da Noruega. O camisa 9 marcou dois gols no segundo tempo e comandou a virada da Noruega, garantindo a vitória e a classificação da equipe para a próxima fase da Copa do Mundo.

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A atuação decisiva do atacante aumentou ainda mais a repercussão de sua publicação após o apito final, nesta Copa, em todos os jogos Haaland marcou. Agora, o centroavante divide com Messi e Mbappé o marco de artilheiros do Mundial de 2026, com 7 gols cada.

Well well well ???? pic.twitter.com/IWe7l9AhZo — Erling Haaland (@ErlingHaaland) July 5, 2026

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes