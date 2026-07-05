Por que Bruno Guimarães bateu pênalti? Entenda de onde surgiu decisão

Jogador brasileiro Bruno Guimarães, que joga como volante e meia-armador durante a Copa do Mundo - (crédito: AFP)

A derrota da Seleção Brasileira para a Noruega neste domingo (5/7) segue repercutindo entre os torcedores. Muito além dos dois gols marcados por Haaland, que garantiram a vitória da seleção norueguesa, um lance específico no início da partida virou alvo de debate nas redes: o pênalti "desperdiçado" de Bruno Guimarães ainda no início da partida.

Logo após o lance, os torcedores passaram a questionar a decisão da comissão técnica de colocar o meio-campista como responsável pela cobrança. Entre os comentários mais frequentes, torcedores demonstraram surpresa pelo fato de Vini. Jr não ter assumido a responsabilidade da batida.

As críticas aumentaram após a partida, com diversos usuários apontando que jogadores considerados mais decisivos poderiam ter cobrado a penalidade. A discussão ganhou força principalmente porque o lance aconteceu em um momento importante do jogo e poderia ter mudado todo o rumo da partida que finalizou com 2 a 1 para a Noruega.

Em entrevista concedida ainda no gramado, Davide Ancelotti, auxiliar-técnico da Seleção Brasileira e filho do técnico Carlo Ancelotti, explicou que a escolha já havia sido definida internamente antes do confronto. Segundo ele, a comissão técnica estabelece previamente uma ordem para as cobranças de pênalti.

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“É uma decisão pré-definida como em todos os jogos. Sempre decidimos na preleção e avisamos aos jogadores quem bate o pênalti”, afirmou Davide.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes