Oliver Kahn ironiza caso Balogun e sugere "revanche" da final do penta

O ex-goleiro, Oliver Khan, e o ex-meio-campista, Michael Ballack, ambos da Alemanha, durante a campanha do país na Copa do Mundo de 2002, terminada com derrota na final para o Brasil - (crédito: Reprodução / Instagram / @oliverkhan)

Um dos grandes goleiros da história da Alemanha, o ex-arqueiro Oliver Kahn, foi às redes sociais, nesta terça-feira (7/7), para ironizar a situação do atacante dos Estados Unidos, Folarin Balogun, e brincar com a final perdida por seu país diante da Seleção Brasileira. Em 2002, o Brasil venceu os alemães por 2 x 0 e conquistou o pentacampeonato mundial.

Por meio de postagem, o ex-goleiro fez uma brincadeira após mencionar, indiretamente, o caso de Balogun. O centroavante dos EUA foi expulso durante confronto contra a Bósnia & Herzegovina, mas teve a suspensão automática anulada. Por isso, esteve em campo normalmente durante a derrota dos norte-americanos por 4 x 1 contra a Bélgica.

Kahn sugere que, "já que estamos reescrevendo a história", o cartão amarelo tomado pelo ex-meio-campista da Alemanha, Michael Ballack, um dos principais atletas do grupo que foi ao Mundial em 2002, durante a semifinal vencida por 1 x 0 contra a Coréia do Sul, poderia ser anulado.

Dessa forma, a punição, que tirou o jogador da final perdida para o Brasil, não o interia impedido de ajudar os germânicos na luta pela taça. Além disso, apontou para possibilidade de uma "revanche" do confronto decisivo.

"Se estamos reescrevendo a história do futebol agora, tenho uma pequena sugestão: gostaria que a FIFA anulasse o cartão amarelo mostrado a Michael Ballack na semifinal da Copa do Mundo de 2002, aquele que o deixou fora da final. E já que estamos nisso, poderíamos muito bem rejogar a final contra o Brasil", escreveu, em inglês.

Confira a postagem feita por Oliver Kahn:

If we're rewriting football history now, I have a small suggestion:

I'd like FIFA to rescind the yellow card shown to Michael Ballack in the 2002 World Cup semifinal, the one that ruled him out of the final.

And while we're at it, we might as well replay the final against Brazil. pic.twitter.com/Z69fJfH8cz — Oliver Kahn (@OliverKahn) July 7, 2026

Caso de Balogun gerou forte repercussão



O caso que envoleu o centroavante dos Estados Unidos foi amplamente repercutido. Apesar de ter sido expulso pelo árbitro brasileiro Raphael Claus durante a vitória por 2 x 0 contra os bósnios, Balogun pôde atuar normalmente na partida seguinte.

A Fifa decidiu por suspender, pelo período probatório de um ano, a aplicação da suspensão automática por cartão vermelho. A situação ganhou repercusão internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu ter telefonado para Gianni Infantino, presidente da Fifa, para que o cartão fosse revisto.

Infantino confessou ter recebido a ligação, mas afirmou que a atitude não teve influência na decisão. Em seguida, Trump agradeceu pela anulação, afirmou que a entidade fez "a coisa certa" e ainda teceu críticas ao árbitro brasileiro.



