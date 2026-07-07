Suíça supera Colômbia nos pênaltis e vai às quartas da Copa

Jogadores da Suíça comemoram vaga conquistada contra a Colômbia, após vitória nos pênaltis pelas oitavas de final da Copa do Mundo - (crédito: AFP)

A Suíça venceu a Colômbia por 4 x 3 em disputas de pênaltis após empate em 0 x 0 com bola rolando, e está classificada para as quartas de final da Copa do Mundo. Na tarde desta terça-feira (7/7) em Vancouver, os colombianos desperdiçaram dois da marca da cal. Com menos erros, os suíços avançam para enfrentar a Argentina.

Com a vaga em mãos, a equipe europeia iguala as melhores campanhas da própria história em Mundiais. A Suíça volta a marcar presença nas quartas de final após 72 anos. Em 1954, 1938 e 1934 já havia chegado a esta fase. Agora, iguala a marca enquanto sonha em chegar às semis pela primeira vez. Caso tivesse avançado, a Colômbia também igualaria a melhor caminhada de sempre. Em 2014, também foi às quartas.

O confronto no BC Place Stadium foi, em grande parte, sonolento. As duas equipes tiveram as melhores chances na prorrogação, mas pararam nas performances dos goleiros Kobel (Suíça) e Vargas (Colômbia). O europeu do Borussia Dortmund, no fim, foi quem riu por último. No embate por pênaltis, defendeu a cobrança de 'Cucho' Hernández.

Primeira etapa de poucas chances e muito estudo

A primeira parcial em Vancouver foi, sobretudo, truncada. Com muitas disputas de bola e conclusões escassas por ambos os lados, as seleções se limitaram a voltar aos vestiários longe da desvantagem no placar. Estatisticamente falando, a Colômbia foi ligeiramente superior. Somou cinco finalizações (duas da Suíça) e seis chegadas à área rival (três da Suíça).

A primeira chance de gol veio justamente dos pés dos sul-americanos. Aos 20', Puerta recebeu após sequência de passes curtos, e bateu da entrada da área. No canto esquerdo, Kobel saltou para fazer a defesa. Aos 29', a Suíça respondeu. Rieder invadiu a área após falha de marcação de Muñoz, recebeu e bateu cruzado. Vargas defendeu, antes da defesa afastar o perigo.

Dificuldade nas conclusões e continuação da escassez de oportunidades

Na volta do intervalo, a Suíça mostrou aumento de produção. A primeira chegada foi justamente do time vermelho. Aos 2', Ndoye avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para Sow. Bem posicionado, o meio-campista se desequilibrou, finalizou para fora e perdeu boa oportunidade. Aos 7', os europeus assustaram mais uma vez. Rieder cobrou falta perigosa, pelo lado esquerdo do ataque, mas a gorducha passou rente à trave e bateu do lado de fora da rede.

A Colômbia tinha dificuldades. Nas poucas vezes em que chegou, não soube concluir com qualidade. Com 14 minutos no relógio, Luis Díaz tentou cruzamento da esquerda, mas acabou bloqueado. No rebote, teve caminho livre para bater de canhota, mas finalizou fraco demais. Aos 17', Luis Suárez recebeu à direita na intermediária em boas condições de concluir. De perna direita, "espirrou o taco", como dizia Silvio Luiz, e isolou.

Sem desfecho na prorrogação, vaga foi decidida nos pênaltis

A melhor oportunidade da partida veio na prorrogação. Aos 8' da primeira etapa adicional, Quintero cobrou escanteio na cabeça de Lucumí, que acertou o travessão. Ali, o embate ganhou emoção não vista durante todo o tempo regulamentar.

Com 13 minutos, Vargas salvou a Colômbia. Amdouni, introduzido no jogo um minuto antes, recebeu dentro da área e finalizou, obrigando o goleiro colombiano a fazer rápida intervenção. Aos 9' do segundo tempo da prorrogação, Campaz perdeu a bola do jogo. Muñoz encontrou o atacante sozinho dentro da área. Ao receber, saiu cara a cara com Kobel, mas bateu por cima.

A Suíça contou com a estrela do próprio goleiro para avançar. Akanji isolou após Davison Sánchez já ter perdido. No entanto, Kobel defendeu a cobrança de Juan 'Cucho' Hernández e deixou os europeus em vantagem mais uma vez. Na cobrança decisiva, Vargas estufou a rede e decretou a classificação.

Ficha técnica:

Colômbia 0 (3) x (4) 0 Suíça

Copa do Mundo de 2026 - oitavas de final, jogo único

Data e hora: Terça-feira, dia 7 de julho de 2026, às 17h (horário de Brasília)

Local: BC Place Stadium, Vancouver, Colúmbia Britânica, Canadá

Arbitragem: Ivan Barton (El Salvador)

Assistentes: David Moran (El Salvador) e Antonio Pupiro (Nicarágua)

VAR: Guillermo Pacheco (México)

Gols: (-)

Desempenho Colômbia nos pênaltis: Juan Quintero, Jaminton Campaz e Luis Díaz (acertaram); Davinson Sánchez e Juan Hernández (perderam)

Desempenho Suíça nos pênaltis: Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten e Rubén Vargas (acertaram); Manuel Akanji (perdeu)

Cartões amarelos: Dennis Zakaria, Granit Xhaka e Miro Muheim (Suíça); Luis Suárez e Davinson Sánchez (Colômbia)

Cartões vermelhos: (-)

Suíça (4-3-3)

Gregor Kobel; Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji e Ricardo Rodriguez (Miro Muheim); Remo Freuler, Granit Xhaka e Ardon Jashari (Djibril Sow); Fabian Rieder (Zeki Amdouni), Dan Ndoye (Rubén Vargas) e Breel Embolo. Técnico: Murat Yakin

Colômbia (4-4-3)

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí (Yerry Mina) e Johan Mojica; Jefferson Lerma (Richard Ríos), Gustavo Puerta e Jhon Arias (Jaminton Campaz); James Rodríguez (Juan Quintero), Luis Suárez (Juan Hernández) e Luis Díaz. Técnico: Néstor Lorenzo