Seleção dos Estagiários do CB: confira destaques das oitavas de final da Copa do Mundo

Messi comemorando classificação da Argentina sobre o Egito - (crédito: Odd ANDERSEN / AFP) )

As oitavas de final da Copa do Mundo se passaram e a Copa do Mundo entra na reta final. Dos 16 times, apenas oito conseguiram a classificação para as quartas e seguem vivos no sonho do título Mundial. França, Marrocos, Espanha, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça continuam no torneio. Entretanto, Canadá, Paraguai, Portugal, Estados Unidos, Brasil, México, Egito e Colômbia voltam para casa frustrados com a eliminação.

O sonho do hexa para o Brasil, mais uma vez, ficou no papel. A equipe brasileira caiu para a Noruega em uma partida apática da Seleção. Com atuações abaixo do esperado, apenas dois jogadores da amarelinha estiveram na Seleção dos Estagiários do CB: Vini Jr e Gabriel Magalhães (duas vezes).

Outras decepções também aconteceram na última rodada. Portugal de Cristiano Ronaldo, Vitinha e companhia não apresentou bom futebol e se despediu da competição. Os Estados Unidos, ajudados por Donald Trump, não foram páreos para a forte Bélgica. Em contrapartida, Egito, Canadá, México e Paraguai saíram do torneio com a cabeça erguida.

Pelas equipes classificadas, figurinhas carimbadas seguem na Seleção dos Estagiários. Messi continua insuperável e configura entre os selecionados, após marcar mais um gol no Mundial. Haaland destruiu a defesa brasileira ao balançar a rede duas vezes. Bellingham foi protagonista na classificação inglesa e o futebol pode, finalmente, estar voltando para casa.

Veja os destaques das oitavas de final pela Seleção dos Estagiários do CB:





Goleiro: Nyland (Noruega)

Nem a provocação de Neymar no gol brasileiro apaga a grande atuação do goleiro norueguês. Operou milagres na partida e defendeu o pênalti de Bruno Guimarães para classificar a Noruega sobre o Brasil.

Lateral esquerdo: Wolfe (Noruega)

Melhor dentre os quatro defensores da equipe. Anulou o lado direito do ataque brasileiro com cinco contribuições defensivas e ajudou na classificação da equipe.

Zagueiro: Romero (Argentina)

O zagueiro artilheiro segue brilhando com a camisa albiceleste. Assim como na partida contra Cabo Verde, fez gol e ajudou na remontada épica da Argentina sobre o Egito.

Zagueiro: Laporte (Espanha)

A Espanha segue sendo a única equipe a não levar gols na Copa do Mundo. Dividindo o miolo de zaga com Pau Cubarsí, Laporte foi absoluto nos desarmes e nas jogadas aéreas. Ajudou na classificação da Fúria sobre Portugal.

Lateral direito: Hakimi (Marrocos)

Aparece pela segunda vez na Seleção dos Estagiários do CB. Um dos melhores do mundo na posição, Hakimi deu assistência, foi absoluto tanto no ataque quanto na defesa e foi essencial na goleada marroquina contra o Canadá.

Volante: Bellingham (Inglaterra)

Balançou a rede duas vezes e foi o melhor em campo na vitória diante do México. Vem dividindo o protagonismo com Harry Kane e ascendendo a expectativa inglesa em levar o título mundial após 60 anos.

Meia: Ounahi (Marrocos)

Protagonista na classificação marroquina. Marcou duas vezes, neutralizou o meio campo canadense e deixou a seleção africana viva no Mundial.

Meia: Messi (Argentina)

Mais uma vez presente na seleção. Fazia uma partida abaixo do esperado e via o Egito vencer por 2 x 0 e eliminando a Argentina. Mas, como sempre, apareceu quando o time mais precisava. Deu assistência e marcou o gol de empate que abriu a virada épica da Albiceleste.

Ponta esquerda: De Ketelaere (Bélgica)

Não tomou conhecimento dos donos da casa e não caiu na pressão da torcida. Marcou dois gols e liderou a goleada belga por 4 x 1 para despachar os norte-americanos do torneio.

Ponta direita: Quiñones (México)

Talvez a maior surpresa da Copa. Destaque mexicano no torneio, Quiñones apareceu para o mundo. Escondido no futebol árabe, o ponta balançou a rede contra a Inglaterra e liderou a equipe até as oitavas de final. Mesmo com a eliminação, Quiñones sai com status de ídolo para o torcedor do México.

Atacante: Haaland (Noruega)

Colocou a defesa brasileira no bolso. Marcou os dois gols da vitória norueguesa, chegou a sete tentos no torneio e mandou o Brasil de volta para casa.

Técnico: Rudi García (Bélgica)

Em meio às polêmicas pré-jogo, o treinador belga bancou Lukaku, Doku e De Bruyne do time titular. O resultado foi uma goleada por 4 x 1 contra os donos da casa e classificação dos Diabos Vermelhos para as quartas de final.

*Estagiário sob supervisão