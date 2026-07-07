Senadora paraguaia nega desculpas a Mbappé e dispara: "Já prendemos Ronaldinho" - (crédito: Reprodução / 'X' / @Kylian)

A senadora paraguaia Celeste Amarilla atacou novamente com insultos racistas o jogador francês Kylian Mbappé nesta terça-feira (7/7) durante entrevista coletiva no Congresso do país. Ao invés de se retratar, manteve o discurso confrontante e ainda envolveu o brasileiro Ronaldinho.

Leia também: França denuncia ataque racista de senadora paraguaia contra Mbappé



A senadora afirmou que as declarações de sábado, feitas logo após a derrota da seleção do país por 1 x 0 para a França, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, foram ditas "a sangue quente". No entanto, intimou o francês a não "se meter" com os paraguaios, e lembrou do episódio de prisão de Ronaldinho no país. Em 2020, o ex-atacante brasileiro foi detido por entrar no Paraguai com documentos falsos.

"Não se meta com os paraguaios, Mbappé. Nós já mandamos o Ronaldinho para a cadeia. Mbappé não me pediu desculpas, então não tenho porque pedir desculpas a ele", afirmou. Além disso, disse que o jogador "deveria lê-la, se souber ler", ao fazer menção à carta publicada por ela, na manhã desta terça.

Na publicação nas redes, a senadora exigiu um pedido de desculpas por parte de Mbappé. Além disso, afirmou que a crítica feita por ela era direcionada apenas ao atleta.

Ela alegou ainda ter sido vítima de violência de gênero. Amarilla também considerou a fala do atacante do Real Madrid sobre "colocar a mão na lama" para vencer o jogo, como ofensiva. Caso o jogador "não se redima", segundo a senadora, planeja processá-lo judicialmente.

Leia também: Infantino condena declarações racistas contra Kylian Mbappé



Investigações estão em andamento para apurar as declarações de Celeste, segundo anunciou o Ministério Público da França, nesta terça-feira (7/7). O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos expressou apoio ao capitão da Seleção Francesa. Além disso, afirmou ter denunciado as declarações "racistas" e "desprezíveis" da paraguaia. Mbappé ainda não se pronunciou desde as últimas falas da senadora Celeste Amarilla.



