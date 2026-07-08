Ex-jogador da França critica Seleção Brasileira: "Vontade de vomitar"

O ex-atacante da França, Youri Djorkaeff, campeão mundial em 1998 - (crédito: Reprodução/X_@youridjorkaef)

O ex-atacante da Seleção Francesa, Youri Djorkaeff, campeão mundial em 1998, fez duras críticas ao Brasil aós a eliminação da Canarinho na Copa do Mundo de 2026. O ex-jogador usou a Seleção como um dos grandes exemplos da perda de qualidade técnica no futebol moderno. Afirmou, ainda, que "dá vontade de vomitar" ao assistir o time de Ancelotti. A fala foi feita durante participação no programa After Foot, da emissora RMC.

"Acho que perdemos muita qualidade. É preciso deixar os jovens se expressarem nos clubes. Não existem mais jogadores técnicos. Vocês assistiram a Brasil x Noruega? Dá vontade de vomitar vendo esse Brasil", disparou.

O ex-homem-gol, embaixador da Fifa durante a edição da vez do Mundial, ainda foi além. Para ele, Neymar foi o único capaz de produzir algo durante a partida de eliminação diante da Noruega. Além disso, usou o segundo gol de Erling Haaland, marcado no triunfo por 2 x 1, como outro exemplo, mas para explicitar a queda de produção defensiva.

"É o Neymar, com 34 anos, que praticamente não joga há cinco anos, quem cria alguma coisa no fim. Mas onde estão os outros? Onde estão os brasileiros técnicos? Não me venham vender o Paquetá ou sei lá quem. Isso é um absurdo. Quando falo de qualidade, é uma coisa simples: o domínio da bola", destacou.

"No segundo gol, o Halaand recebe a bola, faz o domínio. Vocês viram quanto tempo ele teve? Quanto espaço ele ganha só com aquele primeiro toque? Depois, ele empurra a bola e finaliza. Simples. Antigamente, os zagueiros estariam muito mais próximos do atacante", acrescentou.



