Copa do Mundo tem dia de pausa antes das quartas de final na quinta - (crédito: AFP)

Após 27 dias ininterruptos de futebol e emoções, a Copa do Mundo faz uma pausa de 24 horas antes da fase decisiva do torneio, no qual as oito melhores seleções disputarão as quartas de final a partir de quinta-feira (9/7).

A competição começou em 11 de junho com 48 equipes, 16 a mais do que na edição anterior no Catar, em 2022, e já foram disputadas 96 das 104 partidas previstas, o que reduziu o número de sobreviventes a apenas oito.

Não há nenhum dos três anfitriões entre os países nas quartas de final, nem campeões do mundo em várias edições como Brasil e Alemanha (com 5 e 4 títulos, respectivamente), muito menos outras equipes que chegaram com pretensões de ir longe, como Países Baixos e Portugal.

Segue viva a grande favorita ao título, a França, que causou grande furor com seu poderoso ataque, embora tenha sofrido nas oitavas para eliminar um combativo Paraguai (1 a 0, com gol de pênalti).

Também chegou às quartas a atual campeã Argentina, que mantém as chances de se tornar a primeira seleção a conquistar o bicampeonato consecutivo desde a Seleção Brasileira de Pelé em 1958 e 1962.

Se a virada na prorrogação contra Cabo Verde, nos 16-avos de final, foi menos épica devido ao modesto adversário, a das oitavas contra o Egito foi milagrosa: a Argentina perdia por 2 a 0 faltando 11 minutos para o fim do tempo regulamentar e acabou vencendo por 3 a 2.

A 'Albiceleste' avançou, em grande parte, devido ao astro Lionel Messi, que aos 39 anos continua sendo o líder absoluto da equipe e já marcou 8 gols neste torneio, tornando-se, ainda, o maior artilheiro da história da competição, com 21 gols.

Ele deixou para trás a marca de 16 gols do alemão Miroslav Klose, que antes do atual Mundial era o maior goleador das Copas do Mundo. O alemão também foi superado por Kylian Mbappé, que comanda o temível ataque dos 'Bleus' e marcou um gol a menos que Messi nesta edição e 19 no total, embora seja muito mais jovem (27 anos).

Disputa pela chuteira de ouro

A briga pela Chuteira de Ouro se tornou um dos grandes atrativos do torneio. Na disputa, junto com Messi e Mbappé, está o norueguês Erling Haaland, que tem 7 gols e levou a Noruega às quartas, Harry Kane soma 6 com a Inglaterra e também não se pode esquecer de Jude Bellingham, Ousmane Dembélé e Mikel Oyarzabal, todos com quatro gols.

"São como tubarões. Sentem cheiro de sangue e marcam", resumiu o técnico da seleção inglesa Thomas Tuchel ao mencionar esta disputa.

O recorde de gols em uma única edição, os 13 anotados pelo francês Just Fontaine em 1958, pode estar em perigo até o fim do torneio.

Entre as seleções que chegaram à América do Norte com o rótulo de favoritas, segue também a Espanha, que cresceu ao longo da Copa até eliminar Portugal nas oitavas e se despedir de Cristiano Ronaldo em sua melhor partida até aqui.

E a Inglaterra, que voltará a brigar por um título que não vence desde 1966.

A priori, Argentina e Inglaterra de um lado e França e Espanha do outro deveriam disputar as semifinais, mas o futebol mudou e é cada vez mais frequente ver equipes com menos tradição chegando longe nos torneios.

Entre os outros classificados às quartas de final, apenas Marrocos e Bélgica (adversários de França e Espanha, respectivamente) já chegaram a disputar uma semifinal de Copa do Mundo, enquanto a Suíça não alcançava esta fase desde a edição que organizou em 1954 e a Noruega nunca havia passado das oitavas.

Seis equipes europeias, uma africana e uma sul-americana vão se enfrentar a partir de quinta-feira para definir quem disputará a final no MetLife Stadium, nos arredores de Nova York, em 19 de julho.