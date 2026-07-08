Copa do Mundo 2026: seis fatos que marcaram o torneio até agora

Brasil x Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo - (crédito: AFP)

A Copa do Mundo de 2026 caminha para os últimos capítulos. Oito jogos restam no caminho do principal torneio do planeta bola. A partida derradeira, a grande decisão, está marcada para às 16h de domingo (19/7). Dos 104 jogos totais, 96 já aconteceram.

Nesta quarta-feira (8/7), o Mundial de Seleções vive a primeiria diária sem bolas na rede, após 27 dias seguidos de partidas pela competição.

Enquanto espera pela largada das quartas de final, agendada para esta quinta (9/7), com França x Marrocos, às 17h, o Correio lista seis dos principais destaques da Copa até aqui, que já percorreu 92,31% da própria existência.

1 - Despedidas de diferentes figuras marcantes

A Copa do Mundo de 2026 foi (e ainda é, para alguns) a última dança de diversos jogadores que marcaram época com os uniformes das respectivas seleções. Grande parte deles, eliminados, já se despediram da competição. Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo é um dos que já voltou para casa. Capitão de Portugal, o camisa 7 deu adeus após a eliminação dos lusitanos diante da Espanha. Esta foi a sexta participação dele no torneio.

Outros dois estão na casa dos 40. Um dos grandes goleiros da história da Alemanha (apontado por muitos como o maior), Manuel Neuer disputou a última partida da carreira com a camisa da seleção europeia durante a derrota para o Paraguai, nos pênaltis, pela segunda fase do Mundial. O arqueiro disputou cinco edições de Copa. A última quase não aconteceu. Pelo excesso de lesões de colegas de posição, deixou a aposentadoria internacional e retornou.



Na Croácia, Modric também deu tchau após a quinta Copa. Com atuações discretas, o camisa 10 croata não conseguiu evitar a eliminação contra Portugal. A derrota contou com polêmica que será lembrada nesta lista. Mais jovem da relação, aos 34 anos, Neymar foi outro a ter se apresentado a nível internacional pela última vez. De volta à Seleção pela primeira vez desde 17 de outubro de 2023, dividiu a torcida brasileira fortemente com a presença no campeonato. Esteve presente em apenas dois jogos, e marcou um gol de pênalti.

Após choro de Neymar na Copa, pai do jogador faz carta aberta (foto: Reprodução/ Globo)

2 - Recordes individuais de diferentes jogadores

O Mundial realizado na América do Norte contou com uma seleção de recordes individuais quebrados por atletas distintos. O principal deles diz respeito à artilharia geral da competição. Já era esperado que Messi e Mbappé protagonizassem duelo pessoal pela marca. Em 2022, deixaram a competição com números muito próximos aos do alemão Miroslav Klose, que tem 16 gols em Copas e liderava o quesito.

Pois bem, liderava. Messi foi o primeiro a ultrapassá-lo. Tinha 13 gols. Agora, tem 21. Marcou oito em cinco jogos nos EUA. É o artilheiro do certame. Mbappé, no entanto, vem logo atrás. Tem sete nesta Copa. No ranking geral, está em segundo, com 19 gols em 19 jogos. O francês também se tornou no maior artilheiro em jogos de mata-mata de Copas, com 10 em nove partidas.

O argentino, no entanto, não para por aí. O capitão e camisa 10 somou outras marcas nesta edição. Se tornou no dono do maior número de assistências em Copas (9), o primeiro a marcar em seis jogos seguidos de mata-mata, o primeiro a marcar em nove partidas seguidas do torneio, o detentor de mais aparições em mata-matas (14) e de mais vitórias no geral (18). Ainda houve espaço para marca negativa. É quem mais perdeu pênaltis na história (4).

O choro da lenda: camisa 10 não segurou a emoção com o feito de ontem (foto: Thomas Coex/AFP)

Do outro lado da rivalidade individual histórica, Cristiano Ronaldo também somou marcas. Com os gols anotados contra Uzbequistão, se tornou no primeiro a estufar as redes em seis edições de Mundial. Com o terceiro, anotado contra a Croácia, chegou a 11 e ultrapassou Eusébio como o maior artilheiro do país em Copas. Além disso, se tornou no jogador mais velho a jogar e a marcar um gol em mata-mata, com 41 anos e 138 dias de vida.

3 - Cartão vermelho retirado por Trump

Também houve, é claro, espaço para polêmicas. A, muito provavelmente, principal delas, envolveu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O centro da situação foi o atacante Folarin Balogun, dos Estados Unidos. Expulso contra Bósnia & Herzegovina na partida na segunda fase, o atacante teve a suspensão automática por recebimento de cartão vermelho anulada. Dessa forma, graças a uma brecha no regulamento, pôde enfrentar a Bélgica, pelas oitavas de final do Mundial.

Referee Raphael Claus shows Folarin Balogun #20 of the United States a red card for a foul on Tarik Muharemovic #4 of Bosnia and Herzegovina during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between USA and Bosnia and Herzegovina at San Francisco Bay Area Stadium on July 01, 2026 in Santa Clara, California. (foto: Michael Steele/AFP )

A Fifa decidiu por suspender, pelo período probatório de um ano, a aplicação da suspensão. A situação ganhou repercusão internacional. Trump admitiu ter telefonado para Gianni Infantino, presidente da Fifa, para que o cartão fosse revisto.

Infantino confessou ter recebido a ligação, mas afirmou que a atitude não teve influência na decisão. Em seguida, Trump agradeceu pela anulação, afirmou que a entidade fez "a coisa certa" e ainda teceu críticas ao árbitro brasileiro. Mesmo com o jogador em campo, os Estados Unidos acabaram eliminados após derrota por 4 x 1, com direito a dancinha do elenco belga em provocação ao presidente republicano.

4 - Liderados por Vozinha, Cabo Verde foi uma das sensações

Estreante em Copas, a seleção de Cabo Verde foi uma das grandes sensações do torneio de 2026. A caminhada marcante começou logo na estreia. Diante da Espanha, uma das principais candidatas ao título, a equipe africana segurou o empate sem gols muito graças a performance do goleiro de 40 anos. O arqueiro fez sete defesas e lançou o próprio nome ao planeta bola. Nas redes sociais, chegou à competição com 40 mil seguidores. Hoje, soma 28 milhões.

Depois de passar ao mata-mata de forma invicta na fase de grupos, com direito a empate contra o Uruguai, enfrentou a Argentina na segunda fase. Era fortemente preterida a garantir algum resultado. Depois de sair atrás no primeiro tempo, empatou a partida no segundo e levou a atual campeã mundial ao limite. Os argentinos só conseguiram a vitória por 3 x 2 na prorrogação. Mesmo eliminados, os carbo-verdianos foram recebidos na Cidade da Praia, capital do país, como heróis, com grande festa.

Goleiro de Cabo Verde se aproxima de 2 milhões de seguidores após empate com Espanha. Antes do jogo, Vozinha tinha cerca de 50 mil seguidores. Pouco mais de uma hora após o fim da partida, seu perfil já conta com 1,8 milhões de seguidores. (foto: ROBERTO SCHMIDT/ AFP)

5 - Gol anulado por toque no cabelo graças a chip dentro da bola

A Croácia perdeu a chance de se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo por um contato entre fios de cabelo e a bola. Nos acréscimos do confronto dos croatas contra Portugal, os lusitanos viraram a partida com 2 x 1 no placar após gol marcado por Gonçalo Ramos. O time xadrez, em desvatangem, se lançou ao ataque. Com o tempo prometido já estourado, o atacante Igor Mantanovic toca na bola dentro da área portuguesa antes do zagueiro Josko Gvardiol empurrar para as redes e empatar o jogo.

Gvardiol empurra para o gol para empatar a partida entre Portugal e Croácia em 2 x 2. Posteriormente, gol foi anulado por toque no cabelo do atacante croata Igor Mantanovic, que estava impedido. Chip na bola detectou o contato (foto: AFP)

O atacante croata foi flagrado em posição de impedimento graças à tecnologia. Um chip instalado dentro da bola mostrou que houve contato com o cabelo do jogador. Portanto, após ir ao VAR, o árbitro da partida anulou o gol de empate. Apesar do lance estridente, o chip em questão não é uma novidade. A estreia do recurso aconteceu na Copa de 2022. O objeto, que é, na realidade, um sensor de movimento, capta dados de ontato a 500 Hz. Dessa forma, ajuda, com precisão, a detectar lances de impedimento, toques de mão e outros contatos, como com Mantanovic.

6 - Brasil eliminado após pior campanha em Copas desde 1990

Eliminado pela Noruega após revés por 2 x 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira registrou a pior participação no torneio em 36 anos. A última vez em que havia sido eliminada na fase em questão aconteceu no Mundial sediado na Itália, vencido pela Alemanha. Naquela oportunidade, a Canarinho caiu para a Argentina, com derrota por 1 x 0.

Desta vez, fecha a participação na versão atual do campeonato com a 11ª posição. Além disso, sacramenta o maior jejum da história sem conquistar o título. Em 2030, ano do próximo Mundial, completará 28 anos sem levantar a taça. O jejum é o mesmo se for considerado o tempo desde a primeira Copa até a primeira conquista. De 1930 a 1958, foram os mesmos 28 anos. Vale ressaltar que as edições de 1942 e 1946 não aconteceram, em decorrência da Segunda Guerra Mundial.