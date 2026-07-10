Espanha x Bélgica: embates individuais pesam por vaga na semi

Leandro Trossard e Lamine Yamal são algumas das estrelas do confronto - (crédito: Carl Recine/Getty Images North America/Getty Images via AFP e Florencia Tan Jun/Getty Images North America/Getty Images via AFP)

Boston — Espanha e Bélgica chegam às quartas de final da Copa do Mundo, hoje, às 17h, no SoFi Stadium, em Los Angeles, com talentos suficientes para decidir a partida em um lance, em meio metro de campo, na antecipação de um passe ou num escape da marcação. Sortido de talentos, o jogo entre a atual campeã da Eurocopa, em 2024, a terceira colocada no Mundial de 2018, na Rússia, oferece embates espalhados pelos quatro cantos do campo e, também, fora dele.

Da genialidade de Lamine Yamal à explosão de Jérémy Doku; da lucidez de Rodri à imponência de Courtois, o classificado para a semifinal contra a França, na terça-feira, em Dallas, provavelmente surgirá da soma dessas pequenas batalhas. O Correio destaca os 10 confrontos individuais com maior potencial para definir o destino da partida entre velhos conhecidos em mundiais.

Na segunda das três Copas disputadas no México, em 1986, a Bélgica eliminou a Espanha justamente na etapa de quartas de final. Houve empate por 1 x 1 no tempo regulamentar e na prorrogação e triunfo dos belgas por 5 x 4 nos pênaltis. Quatro anos depois, os espanhóis derrotaram o adversário por 2 x 1 na última rodada da fase de grupos.

O primeiro dos dois duelos europeus das quartas de final — o outro será entre Inglaterra e Noruega, amanhã, em Miami — gera grandes expectativas dos dois lados do confronto. Favorita antes mesmo de a bola rolar, a Espanha coloca fé, ainda, na proeficiência coletiva para levar a melhor e ir à semifinal da Copa do Mundo. "Temos jogado verdadeiramente como um time e o mérito não é de um único jogador, tem sido de todos, da defesa, do goleiro, é um trabalho coletivo. Essa é a nossa mentalidade. Queremos vencer e viemos até aqui para conseguir isso", afirmou o lateral-esquerdo Cucurella.

A Bélgica acolhe bem o papel de possível zebra e se apoia em uma experiência negativa do futebol brasileiro para acreditar na chance de seguir adiante em busca de um título inétido. "A situação é um pouco parecida com a das quartas de final de 2018. O Brasil era o favorito e tinha mais qualidade individual, mas nós éramos um grande time, unido, assim como agora", comentou o goleiro Courtois, referindo-se à vitória por 2 x 1 sobre o Escrete Canarinho, na Rússia. "Contra o Senegal, mostramos nossa força coletiva. Acredito que temos chance (de avançar)", acrescentou.

O jogo promete e os duelos estarão espalhados por cada parte do campo. A cada drible, dividida, finalização ou passe bem-sucedido, o coletivo estará mais perto de manter vivo o sonho de taça.