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'Neysexual': entenda o termo usado por fãs de Neymar nas redes

Nas redes, alguns dos apreciadores do jogador viralizaram ao fazer menção ao termo "Neysexual", que diz respeito a atração física pelo atleta

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09/07/2026 19:46
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Torcedor da Seleção Brasileira e fã de Neymar se diz
Torcedor da Seleção Brasileira e fã de Neymar se diz "Neysexual" - (crédito: Reprodução / 'X' / @NP__Oficial)

A presença do atacante Neymar na participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 dividiu opiniões entre a torcida nas redes sociais. Por diferentes motivos, nem todos apoiadores do Brasil concordaram com a convocação do jogador do Santos por Carlo Ancelotti.

Ainda assim, há um grupo de fãs que pensa diferente. Mas não apenas com admiração. Nas redes, alguns dos apreciadores do jogador viralizaram ao fazer menção ao termo "Neysexual", que diz respeito a atração física pelo atleta. 

A definição ganhou destaque por meio de postagem feita por um fã. Virado de costas, o torcedor exibe a camisa reserva da Seleção Brasileira, a azul, com os dizeres: "Sou Neysexual (sinto atração apenas pelo Neymar)". 

A publicação gerou fortes reações online. Tanto admiradores quanto críticos do jogador se manifestaram em sintonia com os respectivamentos posicionamentos. Houve quem apoiasse a personalização na camiseta, assim como os que condenaram a atitude. 

Veja algumas das publicações: 

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