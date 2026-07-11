Argentina usa faixa de luto em homenagem a Antonio Rattín

Jogadores argentinos homenageiam Rattín usando faixa preta no braço no confronto com a Suíça - (crédito: Foto: Divulgação / AFA)

Os jogadores da Argentina entraram em campo com uma faixa de luto no braço na partida contra a Suíça, neste sábado (11), pelas quartas de final da Copa do Mundo. A homenagem foi feita por causa da morte de Antonio Ubaldo Rattín, ídolo do Boca Juniors e ex-capitão da seleção argentina. Rattín morreu neste sábado (11), aos 89 anos. Por isso, a seleção argentina decidiu prestar a homenagem durante o confronto no Arrowhead Stadium, em Kansas City. A faixa preta apareceu no braço dos jogadores logo na entrada em campo.

A homenagem ocorreu em uma noite decisiva para a Argentina na Copa do Mundo. A equipe enfrentava a Suíça em busca de vaga na semifinal. Assim, o gesto também marcou um momento simbólico para o futebol argentino, que perdeu um de seus nomes mais importantes no mesmo dia de uma partida eliminatória da seleção.

Rattín construiu a carreira como um dos grandes símbolos do Boca Juniors. Além disso, também teve trajetória marcante com a camisa da Argentina. A AFA classificou o ex-jogador como um dos grandes capitães da história do futebol argentino e lamentou a morte do ex-volante.

Ídolo do Boca e símbolo da Argentina

Antonio Rattín defendeu o Boca Juniors durante toda a carreira como jogador. Ao mesmo tempo, consolidou a imagem de líder em campo pela postura competitiva e pela ligação com o clube de Buenos Aires. Depois, também ficou marcado pela participação na seleção argentina em Copas do Mundo.

O ex-volante disputou os Mundiais de 1962 e 1966. Na Copa da Inglaterra, ganhou notoriedade por um episódio nas quartas de final contra os ingleses, em Wembley. Na ocasião, acabou expulso em uma decisão que gerou forte repercussão e entrou para a história da rivalidade entre argentinos e ingleses.

Além da homenagem a Rattín, a rodada da Copa do Mundo também teve minuto de silêncio antes das partidas por causa da morte do meia Jayden Adams. O jogador, que disputou a Copa do Mundo de 2026, morreu neste sábado (11), aos 25 anos. A causa da morte não foi revelada.

Portanto, Argentina x Suíça começou em clima de luto. Enquanto buscava uma vaga na semifinal, a seleção argentina também entrou em campo para homenagear um de seus maiores símbolos.