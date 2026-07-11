Pedrinho agradece à Justiça e dispara contra quem "se esconde'a na 777

Pedrinho se pronunciou, neste sábado (11), após a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que suspendeu a intervenção judicial na SAF do Vasco. Em nota oficial, o presidente do clube agradeceu ao desembargador César Cury e à juíza Simone Chevrand pela condução do processo e aproveitou para enviar um recado à família Lamacchia, que negocia um investimento na SAF cruz-maltina.
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"Há momentos na história de uma instituição centenária em que é preciso parar, respirar e agradecer. Este é um desses momentos " disse o presidente do Cruz-Maltino.
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"Agradecemos à Justiça, na figura do desembargador César Cury e da juíza Simone Chevrand, pela serenidade e imparcialidade que o momento exigiu. Assim, quando as paixões falam alto, é o equilíbrio de quem julga que garante que a verdade prevaleça", completou.
Além disso, o mandatário dedicou parte da mensagem à família do empresário Marcos Lamacchia. O presidente, então, afirmou que os empresários demonstraram compromisso com o Vasco durante as negociações e elogiou a postura adotada ao longo do processo.
Dessa forma, Pedrinho fez críticas a pessoas que, segundo ele, utilizam a antiga gestão da 777 Partners para prejudicar o clube. Na nota, o dirigente também declarou que a família Lamacchia soube identificar quem trabalha em favor do clube e quem, mesmo se apresentando como vascaíno, tenta fazer mal à instituição ao se esconder atrás da 777.
"Nossa gratidão à Família Lamacchia, que cuidou do Vasco e soube separar quem quer o bem do clube de quem se diz ‘vascaíno’, mas manipula e se esconde atrás da 777 para fazer mal ao Vasco", afirmou.
Confira a carta de Pedrinho na íntegra
Há momentos na história de uma instituição centenária em que é preciso parar, respirar e agradecer. Este é um desses momentos.
Agradecemos à Justiça, na figura do Desembargador Cesar Cury e da Juíza Simone Chevrand, pela serenidade e imparcialidade que o momento exigiu. Quando as paixões falam alto, é o equilíbrio de quem julga que garante que a verdade prevaleça.
Nossa gratidão à Família Lamacchia, que cuidou do Vasco e soube separar quem quer o bem do clube de quem se diz "vascaíno", mas manipula e se esconde atrás da 777 para fazer mal ao Vasco.
Ao jurídico do clube, uma das forças desta gestão, o reconhecimento por ter defendido o Vasco incansavelmente. E aos vice-presidentes, diretores, beneméritos e conselheiros que não fugiram da necessária defesa institucional.
Aos funcionários, testemunhas da luta do dia a dia, obrigado pelo carinho e pelas palavras de motivação. Aos credores que acreditaram no processo de recuperação do clube. À imprensa, que cumpriu seu papel de informar e esclarecer, permitindo ao torcedor entender o que estava em jogo.
E, acima de tudo, o agradecimento maior a vocês, vascaínos, que se mobilizaram, se manifestaram e se uniram na defesa do Vasco. Vocês foram a força nos dias mais difíceis e são a razão pela qual seguimos lutando.
Saudações vascaínas.
Pedrinho
Presidente
Club de Regatas Vasco da Gama
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