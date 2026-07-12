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COPA DO MUNDO

VAR vira protagonista na Copa e causa expulsão bizarra de suíço

Árbitro anula amarelo de argentino após ver no vídeo que atacante suíço simulou a falta; como já tinha cartão, Embolo foi expulso do jogo

O árbitro português João Pinheiro mostra um cartão vermelho, após um segundo cartão amarelo para o atacante suíço Embolo - (crédito: Thomas Coex/AFP)
O árbitro português João Pinheiro mostra um cartão vermelho, após um segundo cartão amarelo para o atacante suíço Embolo - (crédito: Thomas Coex/AFP)

Uma expulsão incomum marcou o confronto entre Argentina e Suíça pelas quartas de final da Copa do Mundo neste sábado (11/7). A partida, disputada no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos, teve um lance que começou com cartão amarelo para um argentino e terminou com a retirada de campo de um suíço.

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Aos 24 minutos do segundo tempo, o volante Leandro Paredes cometeu uma falta no atacante Embolo no meio de campo. O árbitro português João Pinheiro advertiu o camisa 5 da Argentina com o cartão amarelo.

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Segundos depois, Pinheiro foi chamado pela cabine do VAR para rever a jogada. Na análise do vídeo, ele percebeu que Embolo havia simulado a falta sofrida.

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O árbitro então retornou ao gramado, anulou o cartão amarelo de Paredes e aplicou a advertência ao atacante da Suíça. Como o camisa 7 já tinha um cartão recebido no primeiro tempo, ele foi expulso.

A decisão revoltou os jogadores da seleção suíça. Embolo foi às lágrimas e deixou o campo em prantos, consolado pelos seus companheiros de equipe.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 12/07/2026 00:30 / atualizado em 12/07/2026 00:44
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