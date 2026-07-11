Grêmio viaja sem Braithwaite para enfrentar o Cruzeiro

Atacante dinamarquês Martin Braithwaite não enfrentará o Cruzeiro no amistoso deste domingo (12) - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O Grêmio terá um desfalque importante no amistoso contra o Cruzeiro. Braithwaite não viaja com a delegação para Brasília e fica fora da partida deste domingo (12/7), às 17h, no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha.

O centroavante perdeu uma sequência de treinamentos durante a semana por causa de um quadro de influenza. Depois disso, voltou aos trabalhos com bola apenas na sexta-feira (10). Por isso, a comissão técnica decidiu deixá-lo fora do compromisso contra a equipe mineira.

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Com isso, Braithwaite segue sem participar dos amistosos do período de intertemporada. Antes, o atacante também não enfrentou Cascavel e Chapecoense. Agora, o Grêmio preserva o jogador enquanto prepara o elenco para a sequência da temporada.

Por outro lado, Matheus Nascimento será novidade na delegação. O clube apresentou o reforço na sexta-feira (10), e o atacante pode receber as primeiras oportunidades com o restante do grupo. Além disso, a chegada dele amplia as alternativas para o comando de ataque.

O Grêmio contratou Matheus justamente para aumentar a concorrência no setor. Assim, o jovem passa a disputar espaço com Carlos Vinicius e Braithwaite. Neste domingo, porém, a ausência do dinamarquês pode abrir caminho para uma observação mais direta do novo reforço.

Amuzu deve voltar à delegação

Além de Matheus Nascimento, Amuzu também deve estar na viagem para Brasília. O atacante trabalhou normalmente com bola ao longo da semana e, dessa forma, voltou a ficar à disposição. Ele havia ficado fora do amistoso contra a Chapecoense por causa de um desconforto muscular.

Enquanto isso, Tiaguinho também deve ficar fora da partida. O volante investigou um quadro de enxaqueca e perdeu treinamentos durante a semana. Na sequência, retornou apenas na quinta-feira (9), o que reduziu as chances de participação no amistoso. Assim como Braithwaite, ele não participou dos testes contra Cascavel e Chapecoense.

A provável escalação do Grêmio tem Gabriel Grando; Pavon, Gustavo Martins, Luis Eduardo (Wagner Leonardo) e Pedro Gabriel; Villasanti (Leo Pérez), Nardoni, Tetê (Leo Pérez ou Enamorado), Gabriel Mec e Amuzu; Carlos Vinicius.

O amistoso contra o Cruzeiro fecha mais uma etapa da preparação tricolor durante a pausa no calendário. Portanto, a partida servirá para novas observações de Luís Castro antes da retomada dos compromissos oficiais.