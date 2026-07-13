Seleção dos Estagiários do CB: Confira destaques das quartas de finais

Bellingham marcou dois gols na classificação da Inglaterra contra a Noruega - (crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) )

A cada fase da Copa do Mundo, a redação do Correio entra em campo para montar a já tradicional Seleção dos Estagiários do CB. Entre atuações decisivas, gols históricos e exibições individuais de alto nível, os jovens jornalistas elegeram os 11 principais nomes da rodada e o treinador que mais se destacou na etapa do mata-mata, sempre com base exclusivamente no desempenho apresentado dentro das quatro linhas.

As quartas de final reservaram jogos equilibrados, decisões nos detalhes e atuações que pesaram diretamente na definição dos semifinalistas. Argentina, França, Inglaterra e Espanha dominaram a equipe ideal, mas a seleção também abre espaço para personagens de equipes eliminadas que brilharam mesmo sem conseguir evitar a despedida da competição, caso do suíço Ricardo Rodríguez, do belga Timothy Castagne e do norueguês Andreas Schjelderup.

Entre os destaques da rodada, Mbappé voltou a comandar a classificação francesa, Bellingham decidiu mais uma vez pela Inglaterra, Merino repetiu o papel de herói da Espanha e Lisandro Martínez confirmou a condição de um dos principais defensores desta Copa do Mundo. Confira a Seleção dos Estagiários do CB das quartas de final.

Goleiro: Dibu Martínez (Argentina)

Foi pouco exigido no Mundial até o momento, mas foi fundamental na vitória da Argentina ao parar com maestria as ofensivas da Suíça na segunda etapa.



Lateral-direito: Castagne (Bélgica)

Apesar da derrota, foi importante na ala direita da equipe. Deu a assistência para o gol de empate marcado por De Ketelaere no fim da primeira etapa.

Zagueiro: Lisandro Martínez (Argentina)

Talvez o melhor defensor da competição. Foi absoluto nos desarmes e nas interceptações, além de participar efetivamente nas construções de jogadas no ataque e fazer ótima dupla com Romero.

Zagueiro: Upamecano (França)

Faz excelente Copa do Mundo e foi importante na partida com oito contribuições defensivas no duelo diante o Marrocos.

Lateral-esquerdo: Ricardo Rodríguez (Suíça)

Dentre os poucos destaques na posição, o lateral suíço deu a assistência para o gol de Ndoye no momento em que a equipe empatou o duelo contra a Argentina.

Volante: Merino (Espanha)

Foi decisivo pelo segundo jogo seguido. Assim como contra Portugal, entrou na etapa final e fez o gol da classificação espanhola no fim, agora, contra a Bélgica.

Meia: Bellingham (Inglaterra)

Melhor da equipe no torneio. Divide o protagonismo com Kane, mas diante da Noruega, marcou os dois gols da virada e levou a Inglaterra para a semifinal do Mundial.

Meia: Mac Allister (Argentina)

Fez o primeiro gol da Argentina e teve grande participação no meio campo, tanto na defesa quanto no ataque. Foi fulcral na vitória contra a Suíça.

Ponta-esquerda: Schjelderup (Noruega)

Apesar da eliminação, marcou o golaço que abriu o placar contra a Inglaterra. Jogador do Benfica foi peça fundamental na melhor campanha da Noruega em Copas do Mundo.

Ponta-direita: Dembélé (França)

Mais um grande jogo do atul bola de ouro. Marcou o segundo gol francês e cravou a vaga para as semis diante o Marrocos.

Atacante: Mbappé (França)

Outro grande jogo do líder técnico da seleção francesa. Apesar do pênalti perdido, marcou um golaço, deu a assistência para o gol de Dembélé, empatou com Messi na artilharia da Copa do Mundo com oito gols e ajudou na classificação.

Técnico: Luís De La Fuente (Espanha)

Não apresenta o futebol mais vistoso do torneio, mas que é muito eficaz. Colocou Merino no segundo tempo, autor do gol da classificação e vem com forte estratégia em valorizar a posse de bola para a fase final da competição.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima