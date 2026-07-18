O lateral-esquerdo Kaiki Bruno, ex-Cruzeiro e recém cedido ao Como, da Itália - (crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O ciclo 2022-2026 terminou. Ao menos, para a Seleção Brasileira. Enquanto Espanha e Argentina ainda lutam pelo título mundial de 2026 na América do Norte, com a decisão marcada para este domingo (19/7), o Brasil já se estrutura para iniciar a caminhada rumo à próxima Copa.

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Por enquanto, a Canarinho seguirá com o italiano Carlo Ancelotti no comando técnico. É ele o eleito para começar os trabalhos já na Data Fifa entre o fim de setembro e outubro deste ano, momento em que o Brasil voltará a se apresentar após a eliminação na Copa do Mundo de 2026. Os dois compromissos já marcados contra a Austrália e um terceiro com adversário a ainda ser definido serão os primeiros do ciclo rumo ao Mundial de 2030, sediado em Portugal, Espanha e Marrocos.

Com o encerramento das passagens de diferentes atletas pela Amarelinha, como Danilo (34), Neymar (34), Casemiro (34), Alex Sandro (35) e Fabinho (32), a equipe verde e amarela deverá passar por reformulação. Outros nomes, como Alisson (33) e Marquinhos (32), ainda têm continuação em dúvida.

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Por isso, o Correio lista, a seguir, 10 promessas do futebol brasileiro para o torcedor ficar de olho durante os próximos anos.

Breno Bidon

O meio-campista de 21 anos é considerado como uma das grandes revelações do Corinthians nos últimos anos. Versátil, pode atuar tanto como um segundo volante, quanto como um camisa 8, um pouco mais avançado. Pode aparecer nas listas de Ancelotti pela necessidade de renovação no meio de campo.

Breno Bidon, do Corinthians (foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Kaiki Bruno

O lateral esquerdo de 23 anos foi recém cedido ao Como, da Itália, pelo Cruzeiro. Conhecido pela solidez defensiva e pelo vigor físico, deve ser um dos nomes no processo de renovação de um dos setores mais carentes da Seleção. O defensor chegou a estrear com Ancelotti em amistoso, mas não foi à Copa.

Kaiki Bruno, ex-Cruzeiro e atualmente no Como, da Itália (foto: RAFAEL RIBEIRO)

Vitor Reis

Mais um defensor que foi lembrado por Ancelotti e já mencionado pelo treinador como componente na caminhada para a próxima Copa. O zagueiro, de 20 anos, é destro e revelado pelo Palmeiras. Foi vendido para o Manchester City em 2025, e emprestado do Girona, da Espanha. Neste ano, voltará ao clube inglês.

Vitor Reis, emprestado pelo Manchester City ao Girona, da Espanha (foto: Foto: Divulgação / Girona FC)

William Gomes

Revelado pelo São Paulo, o ponta-esquerda canhoto pode surgir como aposta no ataque. Aos 20 anos, atua pelo Porto (POR) desde 2025, onde já ocupa espaço de relevância. Ao todo, marcou 12 gols em 40 partidas disputadas. Foi o vice-artilheiro da equipe na última temporada.

William Gomes, revelado pelo São Paulo e atualmente no Porto, de Portugal (foto: Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Kauã Elias

O jovem centroavante do Shakhtar Donetsk disputa espaço em um setor congestionado, é verdade. No entanto, o atacante de 20 anos chama a atenção e pode ser alternativa. Revelado pelo Fluminense, o jogador marcou 6 gols em 18 jogos no Campeonato Ucraniano e foi um dos vice-artilheiros da equipe. É um dos brasileiros presentes na lista do Golden Boy.

Kauã Elias, do Shakhtar Donetsk, em ação pela Seleção Brasileira de base (foto: Jogada10)

Pedro Morisco

O arqueiro de 22 anos é apontado como uma das principais promessas do gol brasileiro. É candidato a destaque na posição, a médio-longo prazo. Seguro e ágil, o goleiro de 1,91 m é titular do Coritiba. Em janeiro deste ano, o time paranaense recusou proposta do futebol italiano pelo jovem.

Pedro Morisco, goleiro do Coritiba (foto: JP Pacheco/Coritiba)

Viery Fernandes

O zagueiro de 21 anos é outra opção no coração da defesa. Canhoto, fez 39 partidas pelo Grêmio, onde foi revelado, e foi vendido para a Fiorentina, da Itália. O jogador também é capaz de atuar pela lateral esquerda. Chegado ao país europeu neste mês de julho, ainda tem estreia pendente.

Viery Fernandes, zagueiro revelado pelo Grêmio e vendido à Fiorentina, da Itália (foto: Maxi Franzoi / AGIF)

Gabriel Mec

O meia do Grêmio abre a sessão de mais jovens da lista. O jogador de 18 anos é, em 2026, uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Ambidestro, é capaz de fazer a função de camisa 10, uma das mais carentes na Seleção. Atua, também, como ponta esquerda. Driblador e criativo, chegou a ser vendido para o Chelsea aos 16 anos de idade, mas o negócio não foi para frente.

Gabriel Mec, meia do Grêmio (foto: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

Kauã Prates

Segundo lateral-esquerdo cruzeirense entre os escolhidos. Campeão sul-americano sub-17 com a Seleção e com passagem pela sub-20, Kauã Prates tem 17 anos e já foi vendido pelo Cruzeiro ao Borussia Dortmund, da Alemanha. Completará a mudança para a Europa no próximo mês de agosto, quando completa 18 anos.

Kauã Prates, lateral-esquerdo revelado pelo Cruzeiro e vendido ao Borussia Dortmund, da Alemanha (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Gabriel Veneno

A promessa do Atlético-MG é o jogador mais jovem da lista. O jogador de apenas 16 anos atua pela extremidade direita do ataque. Com presenças constantes na Seleção Sub-17, despertou o interesse do Barcelona. Canhoto, o habilidoso atacante é representado internacionalmente pelo israelense Pini Zahavi, mesmo empresário de Neymar. Quando criança, foi picado por uma cobra, e teve parte de um dos dedos da mão amputada.