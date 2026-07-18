Jogadores da Inglaterra se dirigem ao aquecimento antes do confronto contra a França, pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026 - (crédito: AFP)

Inglaterra e França estão escaladas para a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. As seleções europeias se enfrentam às 18h deste sábado (18/7), no Hard Rock Stadium, em Miami, por um lugar no pódio do Mundial de Seleções.

Para as respectivas apresentações de despedida da competição na América do Norte, ambas as equipes rodaram os elencos. Desta vez, alguns jogadores que foram reseveras durante o torneio receberão a chance de começar o embate desde o apito inicial.

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Inglaterra

Técnico da Inglaterra, o alemão Thomas Tuchel promoveu seis mudanças na equipe titular. Os ingleses estão escalados com Dean Henderson; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guehi e Djed Spence; Declan Rice, Buakayo Saka, Eberechi Eze, Morgan Rogers e Marcus Rashford; Ivan Toney.

França

A França de Didier Deschamps vai menos mexida. São cinco mudanças. Vai a jogo com Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahim Konate, Maxence Lacroix e Theo Hernandez; Adrien Rabiot, Warren Zaire-Emery, Michael Olise, Rayan Cherki e Desiré Doué; Kylian Mbappé.