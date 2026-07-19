Final da Copa terá show inédito e cerimônia com estrelas; veja detalhes

Uma visão geral mostra espectadores observando dançarinos e músicos se apresentarem durante a cerimônia de encerramento da final da Copa do Mundo de 2026 - (crédito: ANGELA WEISS / AFP)

A decisão da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, neste domingo (19/7), será acompanhada por uma programação especial preparada pela Fifa. Além da disputa pelo título, o público verá uma cerimônia de encerramento repleta de atrações musicais e de entretenimento, incluindo um inédito show no intervalo da partida.

As atividades terão início às 14h30 (horário de Brasília), cerca de uma hora e meia antes do apito inicial. O palco do evento será o MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos (EUA), que receberá tanto as apresentações quanto a grande final do torneio.

Entre os destaques da cerimônia pré-jogo está o cantor Post Malone, responsável por liderar o espetáculo de abertura da decisão. O evento ainda contará com participações de Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, do influenciador IShowSpeed e do ator Tom Cruise, que fará uma aparição especial.











De acordo com a Fifa, a celebração foi planejada para marcar o encerramento da maior edição da história da Copa do Mundo. O torneio de 2026 reuniu 48 seleções e foi realizado em três países, estabelecendo um novo formato para a competição.

Pouco antes de a bola rolar, a cantora Jennifer Hudson ficará encarregada de interpretar o hino nacional dos Estados Unidos. Vencedora de prêmios como o Oscar e o Grammy, a artista se apresentará diante do público presente no estádio.

A principal novidade da decisão será a realização do primeiro show de intervalo já promovido em uma final de Copa do Mundo. Inspirada no tradicional espetáculo do Super Bowl, a apresentação reunirá Madonna, Shakira, Justin Bieber e o grupo sul-coreano BTS, sob direção artística de Chris Martin, vocalista da banda Coldplay. A performance terá duração aproximada de 11 minutos. Em razão da montagem e desmontagem da estrutura, a pausa da partida deverá se estender para cerca de 17 minutos.

Com essa iniciativa, a Fifa busca fortalecer a conexão entre o Mundial e a indústria do entretenimento, especialmente no mercado norte-americano. A entidade também pretende ampliar a audiência global da final por meio de um formato mais voltado ao espetáculo.

O confronto entre Espanha e Argentina está marcado para as 16h (horário de Brasília). Além de definir o campeão mundial de 2026, a partida encerrará a primeira edição da Copa disputada por 48 seleções, em um torneio que contou com 104 jogos.