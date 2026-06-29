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Brasil x Japão: memes tomam conta das redes antes da partida decisiva

Brasileiros mostram que além de torcer também sabem se divertir em qualquer situação, e humor toma conta das redes

Com uma atuação ímpar, a Seleção Brasileira venceu e convenceu os torcedores após a disputa com a Escócia - (crédito: Mel Karoline/CB/D.A.Press)
Com uma atuação ímpar, a Seleção Brasileira venceu e convenceu os torcedores após a disputa com a Escócia - (crédito: Mel Karoline/CB/D.A.Press)

Se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer é criar memes, piadas e encontrar motivos para sorrir em qualquer situação, e em meio a Copa do Mundo, isso não seria diferente. Horas antes da bola rolar para Brasil e Japão, nesta sexta-feira (29/6), às 14h, as redes sociais já estão tomadas pelo humor. 

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Entre os assuntos mais comentados está o clássico  “Ariga Tchan”, do grupo “É o Tchan". O hit dos anos 90 voltou a viralizar na véspera da partida e ganhou ainda mais força depois que Sheila Mello publicou um vídeo dançando a canção nas redes sociais.

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Piadas com os famosos animes, Anitta cantando “Show das Poderosas” em japonês, “churrascoXsushi”, tem de tudo um pouco, mas sempre com bom humor. Veja:

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 29/06/2026 12:01
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