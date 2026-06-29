Brasil x Japão: memes tomam conta das redes antes da partida decisiva

Com uma atuação ímpar, a Seleção Brasileira venceu e convenceu os torcedores após a disputa com a Escócia - (crédito: Mel Karoline/CB/D.A.Press)

Se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer é criar memes, piadas e encontrar motivos para sorrir em qualquer situação, e em meio a Copa do Mundo, isso não seria diferente. Horas antes da bola rolar para Brasil e Japão, nesta sexta-feira (29/6), às 14h, as redes sociais já estão tomadas pelo humor.

Entre os assuntos mais comentados está o clássico “Ariga Tchan”, do grupo “É o Tchan". O hit dos anos 90 voltou a viralizar na véspera da partida e ganhou ainda mais força depois que Sheila Mello publicou um vídeo dançando a canção nas redes sociais.

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Piadas com os famosos animes, Anitta cantando “Show das Poderosas” em japonês, “churrascoXsushi”, tem de tudo um pouco, mas sempre com bom humor. Veja:

Sheila Mello zerou a trend.

Incrível que essa mulher não envelhece nunca,tá cada vez mais linda pic.twitter.com/LHbjLyCbIz — Pricy (@sempre_inocente) June 28, 2026

junbichite anitta cantando canta show das poderosas traduzido em japonês no programa caldeirão do luciano hulk funkeira funk em outro a língua improvisando improviso no ritmo da música humilhando os convidados lendo cartaz bilíngue brasileiro quando fala em outro idioma pic.twitter.com/ZhN8eG8gJS — (@acervopublico) June 24, 2023

Amando essa guerra mundial de memes entre Japão e Brasil. Que vença o melhor (que somos nós e claro). pic.twitter.com/pvrwcowQQd June 27, 2026

Amanhã tem Brasil x Japão na Copa do mundo...

O Brasileiro:#Fifaworldcup pic.twitter.com/aSF7TSn5SX June 28, 2026

hoje tem Brasil em campo e já estamos fazendo de tudo pro Japão perder #BRAxJAP pic.twitter.com/u9ziW0kLtA — ronni (@rovnni) June 29, 2026