Veja dicas de estudante de escola pública que passou em primeiro lugar na ESCS

A vontade de estar no curso superior desejado faz parte do cotidiano de vários estudantes brasileiros. Vítor Moreira Lima, de 19 anos, foi um deles e, com muita dedicação, conseguiu ser aprovado neste ano em 1º lugar para Medicina na Escola Superior de Ciências de Saúde (ESCS), no sistema de estudantes de escola pública.

Vítor conta como o apoio dos professores e a crença na capacidade do ensino público foram importantes para sua aprovação: "Os meus professores sempre me incentivaram e acreditaram no meu potencial, assim como eu acreditava na capacidade do ensino público e nunca me imaginei fora dele. Os professores sempre buscavam dar um ensino de qualidade e um apoio, cada um da sua maneira".

Ele afirma que os educadores o ajudaram com materiais de estudo complementares, aulas de reforço, resolução de exercícios das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e incentivos "com palavras e com ouvidos abertos".

Mesmo não conseguindo a aprovação na primeira vez que prestou o ENEM, o estudante continuou se esforçando. "Também não fiquei com uma pontuação tão baixa. Isso me deu muita força para me dedicar mais", comenta.

Junto com o apoio dos professores, Vítor tinha uma rotina completa de estudos. "Depois de setembro, fiquei estudando em casa, com a principal técnica de focar na realização de exercícios, até o mês de novembro, quando consegui uma vaga em um cursinho gratuito: o Aprova+. A partir daí, voltei à rotina de ter aulas pela manhã e revisar o conteúdo com exercícios na parte da tarde."

Para ele, é preciso ter "determinação e entender o objetivo deste esforço ao atribuir-lhe um significado concreto". Outra coisa importante é "treinar a prova", refazendo a avaliação dos anos anteriores, "de preferência em todos os fins de semana, cronometrando o tempo e preenchendo o cartão de respostas''. O estudante acredita que "esse treinamento repetitivo é muito importante para ter mais calma na hora da prova real e para entender a forma como o conteúdo é cobrado, bem como para entender os macetes das questões".

O interesse por medicina, principalmente na área de cardiologia, começou com uma aula no 5º ano do ensino fundamental. Além disso, Vítor desenvolveu um grande apreço por primeiros socorros ao assistir a vídeos sobre os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e "isso foi um fator importante para decidir pela escolha do curso".

Segundo ele, "o resultado foi uma grande satisfação e orgulho, por ser o resultado de uma trajetória única e especial, que envolveu desafios e superações". Também considera a aprovação como uma vitória da família, que o apoiou e foi fundamental nos seus estudos.





