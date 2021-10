Projeto 'Escolha a escola do seu filho' debate importância da educação infantil

AM Ana Maria Pol

Live foi mediada pela jornalista Sibele Negromonte, que entrevistou Laura Magalhães, do Mackenzie - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A importância da educação infantil não pode ser subestimada. Isso porque é por meio da escola da primeira infância que acontece o desenvolvimento social, cognitivo e motor da criança. O tema pautou a primeira live do projeto Escolha a escola do seu filho, realizada ontem. Na mesa, a orientadora pedagógica da educação infantil do Colégio Presbiteriano Mackenzie Brasília, Laura Magalhães, falou sobre a importância do tema na formação do ser humano.

Com a mediação da subeditora da Revista do Correio, Sibele Negromonte, Laura abordou a importância do desenvolvimento da personalidade humana na primeira infância — 0 a 6 anos de idade. “É a fase mais importante da vida de uma criança, porque é quando ocorre a formação da personalidade, do pensamento científico”, pontua. “Se essa estrutura está bem fortalecida, posso construir toda a minha história, toda a minha personalidade, algo que vou levar para o futuro da minha vida adulta”, disse. De acordo com a especialista, é comum haver mais atenção para o ensino médio. “Mas se tiver que escolher, invista mais no seu filho na educação infantil, porque dificilmente o que é consolidado ali ele desaprenderá”, destacou.

Segundo a orientadora, o processo de aprendizagem na educação infantil tem mudado ao longo dos anos. “Antes da pandemia, já havia uma reflexão sobre o fazer pedagógico da educação infantil. Algumas escolas já tinham um olhar, mas a Base Nacional Curricular Comum trouxe um olhar diferente, um campo de experiência em que a criança tem o direito de experimentar e viver. Então, hoje, todas as escolas de educação infantil do Brasil tem uma base a seguir. Isso agregou, trouxe uma importância maior para que a criança seja contemplada em todos os ângulos”, explicou.

Pandemia

Durante a pandemia, os processos também mudaram. “A gente teve que fazer uma adaptação de atividades síncronas e assíncronas. Então, eles interagiam diretamente com um professor, ao vivo, por até 50 minutos. Em outras atividades, foram desenvolvidas videoaulas, tarefas conduzidas, atividades”, citou. Um dos benefícios que surgiram foi o fortalecimento do vínculo entre escola e família. “A pandemia trouxe essa parceria. Os pais tiveram de se tornar, do dia para a noite, professores e educadores”.

De acordo com Laura, a pandemia serviu, ainda, para rever as qualidades e malefícios do uso de telas para o público infantil. “A tecnologia está a nosso serviço. Não estamos nós a serviço dela. Nós, adultos, ainda não sabemos entender isso, mas as crianças sim”, ressaltou. “A tecnologia veio pra mostrar que temos acesso a pessoas do mundo inteiro. Por meio dela, uma criança doente pode interagir, podemos fazer visitações on-line em museus no mundo inteiro”, pontua.

O projeto Escolha a escola do seu filho será publicado no próximo dia 24, no Correio. Amanhã, acontece a segunda live da iniciativa, sob mediação da subeditora Carmen Souza. Na mesa, a presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF (Sinepe-DF), Ana Elisa Dumont, abordará o desenvolvimento educacional, social, emocional e psicológico de crianças e adolescentes. Assista no link.