Escola de Ceilândia aprova metade dos estudantes em universidades públicas

PM Pedro Marra

Em agosto, a CED 11 entregou troféus aos primeiros aprovados pelo PAS - (crédito: Arquivo pessoal)

A pandemia da covid-19 trouxe dificuldades para o ensino dos alunos do Distrito Federal, mas estudantes do Centro Educacional (CED 11) de Ceilândia Norte deram motivos para a comunidade escolar comemorar durante a crise sanitária. Isso porque 37 alunos foram aprovados em universidades públicas pelo país, sendo que 32 vão fazer cursos de graduação na Universidade de Brasília (UnB).

De um total de 91 alunos de 3º ano, quatro desistiram devido à pandemia e foram para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). "Ainda estamos ansiosos aguardando a segunda chamada do PAS (Programa de Avaliação Seriada), pois talvez mais alguns entrem", conclui o diretor do CED 11 de Ceilândia Norte, Francisco Gadelha Araújo.

Depois de sofrer um momento triste com o assassinato do estudante Geoffrey Stony Oliveira do Nascimento, de apenas 16 anos, em 22 de setembro deste ano, vítima de latrocínio nos arredores da escola, Kiko, como Francisco é carinhosamente chamado no CED 11, celebra a nova fase.

Para o diretor, o fato de a escola acolher os adolescentes desde o 6º ano e acompanhá-los até os anos finais fez diferença. "É importante valorizar o trabalho dos professores que acompanham esses estudantes há muito tempo", destaca. "Tivemos muitas dificuldades devido à pandemia, mas os alunos se dedicaram muito e os professores também", celebra.

O diretor também aponta a grande contribuição dada pela escola pública à sociedade, o que muda a perspectiva de vida dos jovens. "A falta de estrutura existe, com mais investimento iríamos ainda mais longe", diz Francisco.

Em agosto, a escola ofereceu um café da manhã aos primeiros aprovados, que receberam uma placa comemorativa de presente. Os novos universitários e universitárias vão cursar áreas variadas, como Serviço Social, Engenharia Mecânica, Geografia, História, Jornalismo, Ciências Biológicas, Fisioterapia e Pedagogia.