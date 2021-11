Brasiliense está entre ganhadores do Prêmio Santos Dumont

AB Aline Brito

“Segurança Cibernética Internacional: O Terrorismo e a Internet das Coisas” é o título do trabalho de conclusão de curso de Eduarda Travassos, brasiliense, estudante do Centro Universitário de Brasília (CEUB) e única aluna de uma instituição privada a receber o prêmio Santos Dumont no país. O concurso, criado este ano por meio da portaria interministerial entre os ministérios da Educação (MEC) e o da Defesa, ocorre a cada dois anos.

Em resultado preliminar do Prêmio Santos Dumont 2021, divulgado pelo Governo Federal, a aluna e o orientador, o professor Lucas Portela, estão em 4º lugar, dentre os seis nomes vencedores. Os prêmios para os participantes que tiveram as monografias selecionadas são entre R$ 2 mil e R$ 7 mil, dependendo da colocação. No caso de Eduarda, o valor é R$ 4 mil. “Eu fiquei surpresa, sou muito crítica em relação a meus trabalhos e artigos, então realmente não esperava ter alguma colocação no concurso”, contou a aluna do curso de Relações Internacionais no Centro Universitário de Brasília (CEUB). A premiação oficial será em 15 de dezembro, no Ministério da Defesa.

O concurso, segundo Lucas Portela, preza muito pela parte técnica dos trabalhos e isso eleva a credibilidade dos premiados. “Demonstra que a gente tá no caminho certo de desenvolver trabalhos úteis para o Brasil, não somente de cunho teórico, mas que tem aplicabilidade na vida das pessoas”, afirmou o professor.

O Prêmio

Entre os critérios de avaliação do concurso estão a relevância do tema para as áreas de defesa e segurança nacional e internacional com reflexos para o Brasil, a originalidade, o rigor metodológico e embasamento teórico-conceitual consistente e, com menor peso, a correção, clareza, objetividade e concisão da linguagem.

Criado por meio da portaria Interministerial MD/MEC N° 2.215, de 18 de maio de 2021, o principal objetivo do prêmio é estimular estudantes de graduação a desenvolverem Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) relacionados à Defesa Nacional, ampliando, assim, a produção científica e contribuindo para a consolidação do pensamento nacional sobre essa área. “Nós estamos tentando, sobretudo, trazer para a educação, com esse concurso, a ideia de defesa muito próxima à ideia de patriotismo. Não é a defesa como segurança, é como patriotismo. É a gente pensar sobre soberania nacional”, declarou o Ministro de Estado da Educação, Milton Ribeiro, no ato da assinatura da portaria.

Além de ser uma importante ferramenta para tornar a defesa nacional, conceitos, projetos e benefícios, mais conhecidos no meio acadêmico, a premiação também valoriza os esforços dos alunos na criação das monografias. “O processo de escrita de uma monografia é realmente trabalhoso. E mesmo sendo um tema que sou apaixonada, tive meus altos e baixos de desempenho de escrita”, disse Eduarda, uma das ganhadoras do concurso. O prêmio também contempla os orientadores, dando ainda mais importância ao trabalho dos professores universitários. “A orientação de um professor foi crucial para que eu conseguisse fazer um trabalho coeso e de leitura aprazível tanto para acadêmicos quanto para leigos no assunto”, finalizou a estudante.

Confira a lista completa de premiados:

1º lugar: “As Competências Brasileiras na Produção de Recursos para o Setor de Defesa Cibernética e suas Implicações”, de Maria Carolina de Castro, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Orientadora: Danielle Jacon Ayres Pinto;

2º lugar: “Ciberespaço e Segurança Cibernética: as Estratégias Cibernéticas de EUA, China e Israel e as suas Relações com a Estratégia Cibernética do Brasil”, de Eduardo de Rê, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Orientadora: Danielle Jacon Ayres Pinto;

3º lugar: “A Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial: Desafios para o Ensino de História”, de Florence Alencar Moreira, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). Orientadora: Vivian Cristina da Silva Zampa;

4º lugar: “Desenvolvimento de um Simulador Radar Utilizando Software Aberto de Modelagem e Renderização 3D”, de Raíssa Brasil Andrade, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Orientador: Renato Machado; e “Segurança Cibernética Internacional: O Terrorismo e a Internet das Coisas”, de Eduarda Maciel Travassos, do Centro Universitário de Brasília (Ceub). Orientador: Lucas Soares Portela;

5º lugar: “A Futura Viatura Blindada de Combate Carro de Combate do Exército Brasileiro: Análise dos Requisitos Operacionais e Comparação com o Leopard 1 A5 BR”, de Igor de Menezes Dias, da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman). Orientador: Anderson Streit de Faria;

6º lugar: “Novos Modelos para Velhos Projetos: as Relações Militares e Políticas Brasil-Estados Unidos no PósSegunda Guerra”, de Vinícius Marcondes Araújo, da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Orientador: Matheus de Oliveira Souza.

Além disso, a estudante Maria Vitoria Santana Catharino, do Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), recebeu uma menção honrosa pela escrita da monografia "Doze Anos de Parceria Estratégica entre Brasil e União Europeia: Um Olhar sobre a Inércia da Cooperação Internacional na Agenda Securitária".