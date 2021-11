Episódio de Simpsons "desaparece" do Disney + em Hong Kong

CB Correio Braziliense

Usuários do Disney + de Hong Kong perceberam que um dos episódios da animação "Os Simpsons" foi retirado da plataforma. O motivo seria a restrição de imagens de um manifestação democrática que aconteceu em 1989, na Praça da Paz Celestial, a Tiananmen, em Pequim.

O 12º episódio da temporada 16 é intitulado de "Goo Goo Gai Pan" (2005) e acompanha a viagem dos personagens para a China para adotar um bebê. Durante o episódio, a família passa pela Praça Tiananmen, onde encontram uma placa que diz: "Neste local, em 1989, nada aconteceu", uma piada sobre o evento de 1989, onde manifestantes pró-democracia se reuniram por vários meses.

Não é novidade as políticas de censura da mídia na China. Especialmente imagens e informações sobre os protestos na Praça Tiananmen e os assassinatos que se seguiram. O número de mortos no conflito variam de várias centenas a milhares de pessoas e foi noticiado mundialmente. O governo é a favor das restrições sobre este evento, porque o considera uma ameaça à legitimidade do regime de partido único.

Uma nova lei de censura imposta pela China foi introduzida no início deste ano e proíbe programas que possam violar leis de segurança nacional. Na semana passada, Carrie Lam, Chefe do Executivo de Hong Kong disse que "preencherá proativamente brechas" na internet da cidade e introduzirá regulamentos sobre notícias falsas.

Até o momento da publicação desta matéria, nem a Disney nem o governo chinês se pronunciaram sobre a retirada do episódio da plataforma. Aqui no Brasil, todas as temporadas da série são transmitidas pelo Star + — serviço de streaming pertencente a Disney — e o episódio "Goo Goo Gai Pan" está disponível para assistir.