ProUni atrasa resultado nesta terça-feira e sistema cai em segundos

MS Mayara Souto

Portal Único de Acesso ao Ensino Superior saiu do ar pouco depois do resultado ficar disponível - (crédito: Reprodução)

O site do Programa Universidade para Todos (Prouni) saiu do ar poucos segundos após resultado ser divulgado nesta terça-feira (6/2), por volta das 15h. Estudantes reclamam de demora na divulgação e comparam com a situação da semana passada, do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Desde a manhã, estudantes esperam pelo resultado da primeira chamada das bolsas universitárias. Assim que as notas foram lançadas no sistema, os jovens relataram a queda no sistema e que não conseguiram acessar suas notas.

Na última semana, os resultados do Sisu ficaram disponíveis por 20 minutos antes do sistema sair do ar, e só voltando mais de 24 horas depois. Até o momento, o Ministério da Educação (MEC) não explicou os motivos do ocorrido.

A União Nacional dos Estudantes (UNE) criou, na semana passada, um formulário para que os estudantes relatem os erros nas inscrições dos programas de educação pública.

A entidade afirma que tenta respostas do MEC sobre o atraso na divulgação dos resultados desde o início da manhã de hoje.

INEP: Vou liberar a classificação do PROUNI as 15h



Site do PROUNI às 15h e 2 segundos: pic.twitter.com/NT9E8FyNlC — Felipe SUPERCAMPEÃO do Brasil ???????????? 6-3-3-1 (@FCSilvaO) February 6, 2024

10 minutos e o site do prouni já caiu pic.twitter.com/rdeRHQYKK3 — iara ashcar (@poeticfavss) February 6, 2024

não à toa o jovem brasileiro tem desistido do sonho de ir pra faculdade. ter que lidar com a MERDA do site do governo é o suficiente pra fazer alguém desistir do curso superior

eu odeio o sisu

eu odeio o prouni

eu odeio o inep

eu odeio o mecpic.twitter.com/V5Qo3mFbGT — vini (@pardiimvinicius) February 6, 2024

