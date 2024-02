CB Correio Braziliense

A lista de aprovados no Programa Universidade para Todos (Prouni) 2024 já está disponível para consulta. no site do Ministério da Educação (MEC). O Prouni é um programa do governo federal que oferta bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação em instituições de ensino superior particulares.

Nesta edição do Prouni, o MEC está oferecendo 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais (100%) e 97.451 parciais (50%), distribuídas em 15.482 cursos, de 1.028 instituições participantes.

Uma das condições para ser contemplado pelo programa é ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 ou 2023, ter obtido média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação.

O candidato pré-selecionado deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo para obter a bolsa integral. Já para a bolsa parcial, que cobre 50% do valor da mensalidade, a renda mensal per capita exigida é de até três salários mínimos.

A divulgação dos resultados da segunda chamada será feita em 27 de fevereiro.

Resultados: 6 e 27 de fevereiro

Manifestação de interesse na lista de espera: 14 e 15 de março

