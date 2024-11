Enem 2024: entenda quem pode pedir reaplicação do exame

JS Juliana Sousa

Vale lembrar que os candidatos que faltaram apenas a primeira prova, no último domingo (3/11), poderão participar sem problemas do segundo dia de exame, no dia 10 - (crédito: Luís Nova)

Os participantes que perderam o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, realizado nesse domingo (3/11), podem solicitar a reaplicação com um motivo justificado, como doenças infecciosas ou problemas logísticos, conforme o edital. As provas de reaplicação vão ocorrer nos dias 10 e 11 de dezembro.

O pedido de reaplicação deve ser feito na Página do Participante, entre 11 e 15 de novembro. Serão considerados motivos justificados os participantes impossibilitados de comparecer por estarem infectados por doenças como tuberculose, coqueluche, difteria, meningites, varíola, varíola dos macacos, influenza A e B, poliomielite, sarampo, rubéola, varicela e covid-19.

Problemas logísticos incluem desastres naturais, comprometimento da infraestrutura do local, falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova e erro na execução de procedimentos que causem prejuízo ao participante. Os participantes que fariam a prova a mais de 30 km de sua residência também têm direito à reaplicação, se solicitarem.

As solicitações serão avaliadas com base em intercorrências registradas em cada município, como notificações da Defesa Civil sobre desastres naturais. Para comprovação de doenças contagiosas, será solicitado atestado médico.

Vale lembrar que os candidatos que faltaram apenas a primeira prova, realizada ontem, poderão sem problemas participar do segundo dia de exame na data regular do dia 10. A solicitação só é válida para a prova em que a ausência for justificada.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro