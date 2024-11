Artigo de opinião do Correio Braziliense surge como questão do Enem

CR Caio Ramos

Um artigo de opinião sobre telemedicina do Correio Braziliense se transformou em uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na tarde deste domingo (3/11). O material escrito pela mestre em Saúde Pública Dulcineide Oliveira mostrou ao público sobre a disponibilização de serviços de saúde ao público a distância, além de outras informações sobre a regulamentação do programa.

A resposta da questão do Enem se concentrou na superação de barreiras geográficas que o programa pode disponibilizar, uma vez que o serviço também é oferecido para áreas mais carentes. Na mesma linha de raciocínio, a especialista deixou explícito que o acesso à internet é uma questão crítica, visto que nem todos têm ao seu alcance dispositivos tecnológicos ou uma conexão confiável, entre outros problemas de infraestrutura.

No restante do artigo foi mostrado a dificuldade em implementar este programa para os médicos em motivo da maioria deles não contarem com uma estrutura adequada para o trabalho remoto. Ela também destacou que 54% dos oncologistas e 55% dos cardiologistas moravam na região Sudeste, sendo isto uma problemática para pessoas que moram mais longe, sendo a telemedicina imprescindível nessas ocasiões.

Por fim, Dulcineide Oliveira ressalta que este projeto é uma ferramenta vantajosa para aprimorar o serviço de saúde nacional. Entretanto, ela diz que o ápice do potencial será alcançado quando os desafios sociais forem minimizados de forma abrangente.

Após os três parágrafos resumidos da notícia, o enunciado trata de saber quais são os benefícios da telemedicina para a sociedade. Segundo o gabarito Extraoficial do O Globo, a resposta correta é a letra B: oportunizar o acesso a atendimento médico a pacientes de áreas periféricas.

