Enem 2024: PF vai investigar possível vazamento de imagem da prova

RP Raphaela Peixoto

A informação foi dada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante coletiva de imprensa, no domingo (3/11) - (crédito: Reprodução/Inep)

A Polícia Federal investigará um suposto vazamento de imagens da prova do primeiro dia, realizado no domingo (3/11), do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), antes do horário permitido para sair dos locais de prova com o caderno do exame. A informação foi dada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante coletiva de imprensa, no domingo (3/11).

De acordo com Santana, um candidato, por volta das 16h, tentou sair do local de prova e será investigado pela PF. "Por volta das 16h, uma pessoa tentou sair... A gente teve que ter todo procedimento e ela vai ser investigada pela PF", afirmou o ministro sem dar mais detalhes.

Durante a coletiva, Manuel Palácios, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), declarou que a Polícia Federal poderá investigar outros casos.

"Quem entra em conflito com a organização da prova no local de aplicação, por exemplo saindo antes da hora permitida, ele é eliminado. Caso esse conflito alcance algum tipo de ameaça, há uma chamada da força policial. No caso de uma eventual circulação de imagens, a Polícia Federal é acionada para investigar, assim como foi feito no ano passado".

Segundo o balanço com dados preliminares, divulgado na coletiva, houve a eliminação de 4.999 inscritos. As eliminações foram pelos seguintes motivos:

Deixar o local de prova portando o caderno de questões antes dos 30 minutos finais de aplicação;



Portar equipamento eletrônico;



Ausentar-se antes do horário permitido (15h30);



Utilizar impressos; e



Não atender orientações dos fiscais.

Além disso, foram contabilizadas 689 ocorrências e problemas logísticos, envolvendo emergências médicas, interrupções temporárias de energia elétrica e problemas de abastecimento de água. Apesar disso, Santana afirmou que essas ocorrências não inviabilizaram a realização das provas.

As provas foram realizadas em 1.753 cidades brasileiras, totalizando 10.776 locais de aplicação e 149.724 salas. O Enem registrou 4.325.960 inscrições confirmadas em todo o país. No primeiro dia do exame, a taxa de comparecimento foi de 73,4%, superior à de 2023 (71,9%) e também à de 2022 (71,7%).